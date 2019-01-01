法夫尔解释为何首发不上桑乔：他死了 需要休息

这位英格兰球星本赛季开局很忙碌，周六被排除在俱乐部首发阵容之外。

卢西恩·法夫尔在多特蒙德战平弗赖堡的比赛中，决定让杰登·桑乔坐在替补席上，他为这一决定进行了辩护，称这位明星前锋已经“死了”，需要休息。

19岁的桑乔在比赛开始一小时后替补出场，为阿什拉夫·哈基米送出助攻，但阿坎吉的乌龙球让两队打成2-2平。

英格兰国脚桑乔正在享受一个精彩的赛季，在七场德甲比赛中贡献了3个进球和5次助攻。但对弗赖堡的比赛是多特蒙德一周内的第三场比赛，法夫尔说这名少年太累了，不能首发。

“他已经死了，他需要休息，因为到目前为止他已经踢完了所有的比赛。”法夫尔在新闻发布会上说：“他只有19岁，这很正常。他知道自己有点累了，需要休息一下。”

在他的球队第二次失去领先优势后，法夫尔对他们下半场的表现感到懊恼。

“你没有很多机会进球。我们在施压和控球上犯了错误。没有攻击性。”他说：“我们进入了这样的对抗。他们反击，我们不必要地丢了球。如果我们不能阻止，我们就回防，如果我们能阻止，我们就必须进行对抗。然后我们必须在90或95分钟内保持强硬。但也有战术上的错误。必须清楚地说，在前场最后35米，我们在下半场踢得不好。这是复杂的。有五、六次我们丢了球权，他们就反击。这是给我的礼物。最好是控球，打左右两边，不要满足于2-1。”

多特蒙德在德甲积分榜上排名第七，落后领头羊拜仁慕尼黑两分。