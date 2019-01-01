法夫尔只剩最后一场？高层施压要求逆转颓势

根据多特体育主管佐尔克的说法，留给法夫尔拯救自己在威斯特法伦岌岌可危的前途的时间，可能只剩下一场比赛了。

多特目前位列欧冠F组第二，但他们与排名第三的国际米兰只相差3分。如果大黄蜂希望确保一个晋级欧冠16强的名额，他们下周中客战诺坎普的比赛就显得尤为关键。

不过多特要面临的挑战绝不止于此。法夫尔的球队在国内联赛中表现低迷，最近两场比赛都未能取胜。这也导致他们在德甲积分榜上的排名已经下滑到第六位，

虽然俱乐部仍然愿意多给这位瑞士主帅一些时间，但显然，俱乐部的耐心也是有限的。

佐尔克在接受Funke Sport采访时表示：“显然这个主题（换帅）一直被外界广泛讨论，因为我们的处境实在难以令人满意。”

“当然我们会深入地分析问题。但我们将在法夫尔的带领下与巴萨一战，我们希望看到球队的表现有明显提高。”

“我们需要好的表现。归根结底我们就是需要在球场上的出色表现，所以你可以期待后面会发生什么。”

多特CEO瓦茨克也对法夫尔发出了警告，他同样要求法夫尔尽快帮助球队走出困境，以保住自己的帅位。

瓦茨克说道：“你仍拥有我们的信任，但足球最终是要看结果的。我们都希望你和球队能够扭转局面，你拥有我们能给予你的所有支持。”

“振作起来，打出多特该有的样子。作为一支球队，你知道仅仅有语言是不够的，你有责任让他们采取行动。”