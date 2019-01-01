法夫尔：不可思议的桑乔在多特扮演着关键角色

这名年轻的球星一直是他的球队最具生产力的球员之一，教练很高兴球队能拥有他以及马可·鲁伊斯和帕科。

法夫尔对桑乔的过人技术印象深刻，他表示桑乔在多特蒙德“虽然年龄很小但已经发挥了非常关键的作用”。

这位18岁的球员是本赛季多特蒙德的顶级球员之一，自2017年从曼城加盟德甲以来，他已经成为英格兰最有前途的球星之一。

桑乔在过去的17场德甲比赛中攻入6球，7次助攻，法夫尔的球队以6分的优势在积分榜上领先卫冕冠军拜仁慕尼黑。

到目前为止，这位瑞士教练对英格兰国脚印象深刻，并且很高兴他能入选国家队，并将他与前曼联队球星拉斐尔进行了比较。

“他非常棒，但我也拥有鲁伊斯和拉斐尔。拉斐尔从来没有在巴西国家队打过球，这对我来说是个不光彩的事实。但这是真的，桑乔在很小的时候就扮演了关键的角色。他在带球过人方面的能力实在惊人。”

桑乔是多特蒙德本赛季德甲赛场上的第三大得分手，帕科和鲁伊斯分别打入12球和11球，这让法夫尔非常高兴。”

“我从格拉德巴赫那里就很了解马可，我必须说他一直都很出色。”他这样评价这位德国边锋，“他能够在每场比赛中都有所作为，特别是在他最喜欢的中场位置上。

“他很聪明，他很了解足球。他作为队长的工作做得很好。他很谨慎，无论是在场上和场下都很谨慎。他是杰出的。”

他补充说：“13个进球是不可思议的，我从来没有见过。当他上场时，他几乎总能得分——他的数据将很难被击败。他不仅能进球，他还总能打进重要的进球。”

多特蒙德将于1月19日回归德甲，届时他们将面对排名第四的莱比锡，而拜仁那时将对阵霍芬海姆。

多特蒙德和拜仁这两支球队直到4月6日才会在安联球场再次相遇。在本赛季的早些时候，拜仁2:3负于了多特蒙德。