法国队强征卢卡斯 鲁梅尼格：很生气很震惊

虽然拜仁方面坚称球队的后防核心有伤在身，但法国国家队仍然坚持征召的做法惹恼了俱乐部上下。

本轮国家队比赛日，法国将先后与冰岛和土耳其进行欧预赛的比赛。目前高卢雄鸡前六轮战罢后5胜1负，屈居土耳其之后位列H组第二。

德尚的大名单在本周早些时候已经高步，其中拜仁后卫埃尔南德斯的名字也出现在其中。

不过这位夏天才来到安联球场的新援因为伤病，已经缺席了拜仁过去两场比赛。俱乐部体育主管萨利哈米季奇希望卢卡斯能够留在俱乐部继续养伤，但法国足协认为，根据国际足联现行管理办法，俱乐部无权阻止球员响应国家队征召。

除了体育主管，拜仁主席鲁梅尼格也出面表明了俱乐部的态度，他在一份俱乐部的官方声明中说道：“我对法国足协的举动感到愤怒。”

“我想要指出的一点是，卢卡斯-埃尔南德斯没能在与热刺的欧冠比赛中出场，同样也缺席了周六对阵霍芬海姆的德甲比赛。”

“法国国家队主帅德尚要卢卡斯准备好用一条腿比赛，这让我们非常震惊。”

“对于获得征召的四位法国国脚，当然，我们会将三名健康的国脚——科曼，托里索和帕瓦尔送到国家队。”

拜仁队医沃尔法特也补充了自己的观点：“我要为卢卡斯-埃尔南德斯的健康负责，我要说他不能够在接下来法国队的比赛中出场，所以这一征召没有任何意义。”

拜仁主帅科瓦奇也强调德甲冠军“有义务”保护他们的球员。

不过就在今晚刚刚进行的法国队新闻发布会上，主帅德尚澄清自己并非要求卢卡斯“用一条腿比赛”，拜仁方面可能误解了自己的意思。