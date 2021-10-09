法国足球公布2021金球奖30人候选名单：梅西、C罗、莱万领衔

由于金球奖评选在2020年因疫情而被迫中断，人们对本届金球奖的颁发越来越期待

《法国足球》今日公布了2021年金球奖30人候选名单，梅西、C罗和莱万多夫斯基悉数入选。

其他获得提名的超级巨星包括哈兰德、姆巴佩、本泽马和卢卡库。金球奖被上述任何一人得到都不会让人感到意外，但欧洲杯冠军若日尼奥和他的切尔西队友坎特也在虎视眈眈。

2021年金球奖30人候选名单如下：

阿斯皮利奎塔（西班牙/切尔西）、巴雷拉（意大利/国米）、本泽马（法国/皇马）、博努奇（意大利/尤文）、基耶利尼（意大利/尤文）

德布劳内（比利时/曼城）、鲁本-迪亚斯（葡萄牙/曼城）、多纳鲁马（意大利/巴黎圣日耳曼）、B费（葡萄牙/曼联）、福登（英格兰/曼城）

哈兰德（挪威/多特蒙德）、若日尼奥（意大利/切尔西）、凯恩（英格兰/热刺）、坎特（法国/切尔西）、克亚尔（丹麦/AC米兰）

莱万多夫斯基（波兰/拜仁）、卢卡库（比利时/切尔西）、马赫雷斯（阿尔及利亚/曼城）、劳塔罗（阿根廷/国际米兰）、姆巴佩（法国/巴黎圣日耳曼）

梅西（阿根廷/巴黎圣日耳曼）、莫德里奇（克罗地亚/皇马）、杰拉德-莫雷诺（西班牙/比利亚雷亚尔）、芒特（英格兰/切尔西）、内马尔（巴西/巴黎圣日耳曼）

佩德里（西班牙/巴塞罗那）、C罗（葡萄牙/曼联）、萨拉赫（埃及/利物浦）、斯特林（英格兰/曼城）、苏亚雷斯（乌拉圭/马德里竞技）

另外，《法国足球》还公布了女子金球奖的20人候选名单，以及最佳年轻球员（科帕奖）和最佳门将（雅辛奖）的10人候选名单。

女足金球奖20人候选名单如下：

普特拉斯（西班牙）、埃里克森（瑞典）、卡托托（法国）、萨姆-科尔（澳大利亚）、布莱克史特纽斯（瑞典）

雷纳德（法国）、梅维斯（美国）、哈德尔（挪威）、米德玛（荷兰）、帕诺斯（西班牙）

马滕斯（荷兰）、弗莱明（加拿大）、艾琳-帕雷德斯（西班牙）、阿什莉-劳伦斯（加拿大）、克里斯汀-辛克莱尔（加拿大）

艾伦-怀特（英格兰）、克里斯蒂安-恩德勒（智利）、詹妮弗-埃尔莫索（西班牙）、弗兰-柯比（英格兰）、卡迪迪亚图-迪亚尼（法国）

科帕奖10人候选名单如下：

格林伍德（英格兰）、萨卡（英格兰）、佩德里（西班牙）、多库（比利时）、格雷文贝赫（荷兰）

维尔茨（德国）、雷纳（美国）、穆西亚拉（德国）、贝林厄姆（英格兰）、门德斯（葡萄牙）

雅辛奖10人候选名单如下：

多纳鲁马（意大利）、埃德森（巴西）、卡斯帕-舒梅切尔（丹麦）、爱德华-门迪（塞内加尔）、库尔图瓦（比利时）、

纳瓦斯（哥斯达黎加）、马丁内斯（阿根廷）、诺伊尔（德国）、奥布拉克（斯洛文尼亚）、汉达诺维奇（斯洛文尼亚）