法国足协主席：大巴黎需要本土球星去赢得欧冠

法国足协主席希望法甲冠军能够有更多的本土球员，他还表示内马尔已经缺席了太多的欧洲大赛。

法国足协主席格拉埃特(Noel Le Graet)说，巴黎圣日耳曼足球俱乐部应该使用“更多法国球员”，从而在欧洲赛场上取得进步。

虽然他承认球星内马尔的被迫缺席对巴黎人的事业无法提供帮助，但格拉埃特也认为巴西人应该为俱乐部做得更多。

巴黎圣日耳曼尽管在阵容上投入了大量资金，但仍未能晋级欧冠四分之一决赛，而且在过去两年中只踢到16强。

“当巴黎圣日耳曼拥有一支真正的球队时，他们将会赢得比赛，格拉埃特告诉媒体说。“当他们发现一个阵容中拥有更多法国球员的时候。”

“我很抱歉，但我相信在每个国家，国家队的基础都是在一个大俱乐部里。”

在上赛季各项赛事中出场最多的15名巴黎圣日尔曼球员中，只有3名是法国人。在这三名球员中，有一名——门将阿方斯·阿雷奥拉——已经与离开俱乐部联系在一起，而巴黎中场阿德里安·拉比里奥看起来也准备加盟尤文图斯。

“巴黎圣日耳曼拥有一支国际化的球队，这是伟大的，”格雷特继续说道。“除了他们没有进入四分之一决赛。所以我们必须问自己一些问题。这不是批评。”

“就我个人而言，我希望我们的国家因为巴黎圣日耳曼而变得更好。其他团队正在努力，但他们还有很长的路要走。”

在今年欧冠的溃败中，巴黎圣日尔曼在16强中被一支临时换帅后的曼联淘汰出局——归功于马库斯·拉什福德在最后时刻颇具争议的点球。

主教练托马斯·图赫尔在两回合比赛中缺少了因为脚伤缺席比赛的内马尔，但后者对拉什福德进球时难以置信的场边反应在赛后迅速传播开来。

“他很脆弱，我的印象是他经常受伤。”格拉埃特承认。

“这名球员太棒了。当你看他踢球的时候，你会很开心。”

尽管如此，他并没有参加大型比赛；他经常受伤，经常缺席，缺席欧冠的重要比赛，经常缺席他的球队在巴西的比赛。

“我没有足够的知识去批评他，但也许是因为他的生活方式……但我在这点上放了一个很大的可能。我不想在不确定的情况下批评他。”

“他是一名技术出众的球员，他在市场推广方面为巴黎圣日尔曼提供了资金支持，但这还不够。”