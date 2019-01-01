法国杯突出重围 图赫尔：我们可以做得更好

6号的法国杯赛事中，大巴黎上半场艰难开局，好在最终取胜，不过图赫尔表示，他对队伍依然很有信心。

在周日的法国杯比赛中，法甲领头羊大巴黎力克来自第五级别的蓬蒂维，以4-0的大比分拿下比赛。不过上半场时，他们表现挣扎，仅靠对手解围时制造的乌龙球建立起1球优势。对此图赫尔表示，自己并不感到意外。虽然直到最后20分钟才解放火力，但自己仍然认为队伍表现不错。

在赛后新闻发布会上，图赫尔对记者说道：“我期待的正是这种比赛，如果我们完全投入到比赛中，一个第五级别的球队是不可能打败我们的，比赛结果也证实了这一点。”

“我们已经有过两场非常严肃的高强度训练了，所以赛前我很有信心。不过比赛并不容易，因为对手非常有序，而我们则浪费了很多破门的良机，上半场时，最后一步的传球都够精确。不过，我们无伤赢得了比赛，对此我还是很开心的。”

“我们可以表现的更好，但今天已经足够了。对于我们来说，这个新年的开端还不错。”

大巴黎阵中，替补上场的迪亚比再度表现抢眼，正是他助攻内马尔在距离比赛结束20分钟时打入进球。对此，图赫尔补充道：“即便在比赛开始1小时候比分仍然是1-0，我也知道我们可以依靠迪亚比一样的球员和精湛的脚下技术拿下比赛。”

“迪亚比是一位决定性球员。我知道对手不能在这种强度下打满90分钟，所以最后20分钟时我们肯定有机会。”

目前，图赫尔的注意力已经转移到了与甘冈的法国联赛杯四分之一决赛上。之后，他们会再度回到法甲，对阵亚眠。