法国总统马克龙呼吁法甲联盟和俱乐部制止反同行为

法国总统表示，在法国足球界存在恐同问题的背景下，有关部门和球迷必须通力合作。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁法甲联盟（LFP）和球迷们一起努力，此前法国国内的一系列比赛都被恐同标语所破坏。

上个月，在尼斯和梅兹进行的两场法甲比赛都在观众席中出现歧视条幅后被中断。

8月初南锡与勒芒的法乙比赛是第一场因此被中断的比赛，当时比赛官员根据新的指示采取行动，对恐同的呼喊或展示进行干预。

法国足协主席诺埃尔·勒格雷特认为裁判暂停比赛是错误的，而体育部长罗克萨纳·马拉西尼亚努支持LFP为消除歧视作出努力。

法国总统马克龙希望看到有关部门和球迷共同努力，制止这种歧视，但他认为不需要改变规则就能做到这一点。

“这是一个辨别能力的问题。”他在周二表示：“这是裁判的角色，是联盟和俱乐部的角色。LFP和俱乐部必须承担起他们的责任，与球迷交谈，而不是修改一个固定的规则。”

此前，勒格雷特批评裁判暂停比赛，称同性恋恐惧症是一个全社会的问题。

“我不会停止比赛。”他告诉法国新闻电台：“这完全是个错误，因为我不想被恐同症绑架。很明显，我会因为种族歧视或安全原因而停止比赛。我们将确保横幅消失，有安全措施确保这一切发生，但停止比赛是另一回事。在学校、在公司、在任何地方，需要考虑这个问题的不是足球，而是整个社会。”

在向负责任的球迷发表讲话时，勒格雷特想要明确表示，他希望看到所有形式的歧视都被消除，即使他认为不应该停止比赛。

“不要带着横幅来体育场，就这么简单，”他说：“你可以支持你的球队，但（同性恋恐惧症）在道德上是绝对错误的。”