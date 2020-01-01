法国名宿：姆巴佩让豪门梦寐以求 他是世界最具价值球员

姆巴佩已经吸引了世界各大俱乐部的注意，萨哈对此并不惊讶，他认为这位巴黎圣日耳曼非常伟大。

法国名宿路易斯·萨哈认为基利安·姆巴佩是一位让豪门球队梦寐以求的顶级球员，目前巴黎圣日耳曼正努力掐灭其他球队对这位年轻法国球星的觊觎之心。

这位21岁的年轻人在在两年前的俄罗斯世界杯上成为了世界杯决赛第二年轻进球者，仅次于球王贝利。而在拿到世界杯冠军之后，他在俱乐部中的发挥同样出色。

前法国和曼联前锋路易斯·萨哈认为姆巴佩是“地球上最有价值的球员”，并声称像皇家马德里这样的俱乐部关注他是自然而然的一件事。

其他球队

姆巴佩在18-19赛季的法甲联赛中打入了33粒进球，尽管他只首发出场24次。在新型冠状病毒疫情缩短了2019-20赛季之前，他在17场比赛中打入了18粒进球。

“他完全掌握了自己的命运，”萨哈告诉Stats Perform News。

“他年纪轻轻就已经像一位成年人了，他很成熟，知道自己想要什么。他没有隐藏任何东西，他所取得的的一切都是他自己的功劳。”

“在他这个年纪，他成功地挑战了物理学，速度飞快。我们正常人能做到的事情对他来说简直是轻而易举。”

“我认为他是一为杰出的球员，他让大俱乐部梦寐以求，这很正常。他是世界上最有价值的球员。”

“所以，他会去梦想其他人或球员不理解的事情，这很正常。”

姆巴佩肯定会想要完全发挥自己的天赋，无论是在巴黎还是在其他地方。萨哈指出，那些近些年在欧冠赛场上取得过成功的俱乐部对他来说可能更具吸引力。

皇马与姆巴佩传闻由来已久，而利物浦也被认为是这位前摩纳哥球员的潜在下一站。

萨哈理解为什么这样的传闻会络绎不绝，尤其是姆巴佩的现有合同仅剩两年。

“我认为，在某种程度上，当你在一个像巴黎圣日耳曼这样一家还处于发展阶段的俱乐部，还没有达到皇马、巴萨或者诸如尤文图斯这样水准的顶级豪门时，毫无疑问，肯定会有你将要离队的传闻。”他补充道。

“只要他不签下续约合同，转会传闻永远都不会消失。不过他是一名伟大的球员，他必须去应对这些问题。”