法国名宿：兰帕德回蓝军太早 只怕会步亨利后尘

兰帕德的前切尔西队友佩蒂特对兰帕德执教切尔西的前景表示怀疑。

弗兰克·兰帕德被警告说，执教切尔西可能“来得太早”了，埃马纽埃尔·佩蒂特预计这位蓝军偶像会面对一些令人不安的问题——就像蒂埃里·亨利在法甲球队摩纳哥执教时一样。

这位前斯坦福桥的宠儿将会作为毛里齐奥·萨里的继任者回到西伦敦。

在2018-19赛季，他确实给德比郡留下了深刻的印象，带领他们进入了英冠附加赛决赛。

佩蒂特是兰帕德在切尔西的前队友，他担心这位前英格兰国脚在他执教生涯的这个阶段可能会承担太大的责任，阿森纳传奇球星亨利就是一个例子。

“兰帕德有很多优点。他是一个非常敬业的人，热爱足球，完全尊重他的队友和教练。他总是雄心勃勃。但是在我的内心深处，我觉得切尔西的工作对他来说可能来得太早了。我们看到了他给德比郡带来的东西，带领他们进入附加赛，但这并不是他们的故事的结局，他们最终未能升级。他在切尔西将会面临更多的期待，他知道，为俱乐部效力这么久。“他刚刚成为一名主教练，需要更多的经验——恕我直言，执教德比郡和执教切尔西是不一样的。每次你从一个俱乐部到另一个俱乐部，环境都在变化。这对他来说是一个巨大的进步，你不能像在德比郡一样管理斯坦福桥球员的生活。我还没有看到他作为一名主帅的前景。他的德比郡组织得很好，配合得很好，但在战术上我想从他身上看到一些特别的东西。此外，他来到切尔西的时间并不合适，因为他可能没有钱花，而阿扎尔已经离开了俱乐部。对他来说，这可能是一个艰难的赛季。弗兰克最初会因为他的过去而受到尊重，但是现在的球员总是会质疑他们的教练。他们总是对他们的主教练评头论足。他们总是试图挑战你的权威，质疑你在球场上的视野。兰帕德对切尔西来说是一个重要的人物，这让他有能力与他的球员们站在一起，他们会因为他的过去而尊重他。过了一段时间，他们会开始质疑他的管理方式:你的团队选择、你的战术、你的训练方法。我们已经看到了亨利在摩纳哥的遭遇，同样的事情也可能发生在弗兰克身上。兰帕德现在是主教练了，他的决定将对他的球员产生影响。球迷们将从他的到来中得到巨大的鼓舞——他是俱乐部的传奇——但是如果结果不如意，即使是球迷们也会挑战他。这可能很快就会发生。”