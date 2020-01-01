法国传奇球星勒伯夫：范迪克比维迪奇更全面

当被要求在两位英超巨星之间做出选择时，这位世界杯冠军得主站在了利物浦球星一侧。

据世界杯冠军中卫勒伯夫透露，利物浦后卫维吉尔·范迪克是比曼联传奇维迪奇更优秀的中卫。

自从2018年加盟安菲尔德以来，范迪克的声望一路飙升，去年他跟随克洛普所率领的红军在欧冠决赛中战胜了热刺，成功捧杯，还被认为是金球奖得主的有力竞争者。

不过他最终错失了这一荣誉，被巴塞罗那巨星梅西挤到了第二的位置，这也是后者第六次捧得该奖项。不过东边日出西边雨，尽管利物浦在上赛季的联赛中位列曼城之后排名第二，范迪克依旧被评为了英超赛季最佳球员。

其他球队

范迪克是自2005年约翰·特里之后首位获得该奖项的后卫，顶级的表现与斩获的荣誉也将他推入了英超历史上最伟大后卫的行列，而曾经在老特拉福德取得巨大成功维迪奇，同样也位列其中。

尽管塞尔维亚人也是一名出色的后卫，但勒伯夫认为范迪克更具优势。

当被问及会选择这两位后卫中的谁来搭档自己时，这位前切尔西球员告诉ESPN：“我会选择范迪克，因为他更全面。”

“我喜欢维迪奇，我认为他就像一位犬人，是一位出色的后卫。不过范迪克有着拖着整支球队前进的领导力，而且他还有更广的传球范围。”

“我不认为维迪奇有能力做到这一点。我很尊敬他，毫无疑问，维迪奇是一名出色的后卫。”

范迪克本赛季的表现和之前一样可圈可点，尽管未能帮助球队在欧冠赛场上走得更远，但在他的推动下，利物浦目前已经在英超积分榜上领先了曼城25分，只需要再赢下两场比赛，就能够确保冠军头衔。

不过，因新型冠状病毒的传播，红军目前并不确定这个赛季将以何种形式、什么时候结束。目前世界各地的足球赛事都进入了停摆状态，这一病毒已经让多国整体陷入了瘫痪。

目前，英超联赛已经被推迟到4月3日，原定于今夏进行的欧洲杯也被推迟到了明年6月份。