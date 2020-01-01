法国传奇佩蒂特认同穆帅说法：恩东贝莱确实看起来超重了

这位法国中场的同胞想知道这笔热刺创纪录的签约是否值得，他对这位年轻人是否付出了全部努力有所怀疑。

曾跟随法国队赢得过世界杯冠军的埃曼努埃尔·佩蒂特对热刺中场恩东贝莱的身体状况和职业态度提出了质疑。

去年夏天，热刺向里昂支付了5400万英镑来签下他，但这位23岁的球员至今仍未能给白百合球迷留下深刻印象。

而在不久前，接替波切蒂诺主帅位置的穆里尼奥就对恩东贝莱进行了公开批评。尽管这位法国国脚的同胞佩蒂特是热刺死敌阿森纳的传奇球星，但他同意这位葡萄牙教头对自己同胞的批评，他认为这是完全合理的。

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“恩东贝莱超重了吗？他看起来有点笨重和呆滞，他的身体没法在球场上提供帮助，他需要在这方面有所改善。”

“当我看到他的时候，我就会想，加油，你可以做到更好。他在里昂也受到了同样的批评，我们都知道恩东贝莱的潜力。我喜欢这种类型的球员，我曾经在法国看过他踢比赛。”

“他不是一位真正的顶级球员。有时他可以踢出一场漂亮的比赛，但三天后又变得平庸了。他的发挥不够稳定，状态持续性还不够好。他是一位有能力的球员，但我同意穆里尼奥的看法，恩东贝莱需要做得更多。”

“当他有足够的动力、身体、精神和头脑并做好了一切准备的时候，他就能拿出令人惊叹的表现，就能够成为一位顶级球星。”

除了阿森纳，佩蒂特还曾效力于巴塞罗那和切尔西，他质疑恩东贝莱在足球和适应新环境方面是否已经尽了最大努力。

“英格兰对他来说是个全新的国家，这里有全新的文化和足球，他必须去努力适应。你不能成为一个说着不同语言的外国人，因为在球场内外的交流是非常重要的。他在里昂也曾经遭受过压力，但总的来说那时候他还算是被保护的一方。”

“当你每天早上醒来的时候，你都要问自己一个同样的问题，我拼尽全力了吗？成为一名顶级球员很难，你必须牺牲一切去实现它，你不能欺骗自己。”

恩东贝莱惊人的天赋意味着热刺将他带到英超是一个好主意，有报道称，巴萨最近几个月一直对他很感兴趣，尽管他在热刺的表现并不够好。

佩蒂特表示：“这个传闻让我觉得有些难以置信。如果他想成为一名顶级球员，他就需要在每场比赛都拿出出色的表现。每个球员都有权利时不时得表现不佳，但你没有权利不付出100%的努力。”