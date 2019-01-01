没门！超级俱乐部问询桑乔可能性 多特关门说不

德甲豪门的首席执行官瓦茨克已经承认拒绝了一家欧洲重量级俱乐部引进这位英格兰国脚的请求。

多特蒙德俱乐部首席执行官瓦茨克表示，当被问及有关签下桑乔的问题时，多特蒙德队的让欧洲“超级俱乐部”之一望而却步。

这位19岁的边锋在2018-19赛季继续着他的飞速成长。

在帮助多特蒙德对抗拜仁慕尼黑竞争德甲冠军的同时，他也获得了英格兰成年国家队的认可。

他的努力并没有白费，曼联和皇家马德里等俱乐部都在关注这位令人兴奋的前曼城边锋。

当被问到这位年轻球员的未来,瓦茨克透露：“一家超级俱乐部的首席执行官问我在春天是否有机会(签下桑乔),但我马上告诉他应该忘掉这个想法；他再也没有与我联系。”

"他知道我所说的意思。"

多特蒙德已经声明他们不打算在近期内放走桑乔。

他们与桑乔签了一份长期合同，并计划在其快速进步中获益。

瓦茨克补充说:“没有多少19岁的年轻球员有这样的潜力。”

“他也不是来自这个地区的球员，也不是那种会与之有任何联系的球员。

“当你拥有像桑乔这样的球员时，你必须每年重新评估形势，其他一切都不可靠。”

“如果一个外国球员不相信俱乐部在合适的时候能对他做出恰当的安排，那就没有任何意义。”

桑乔入选了2018-19赛季德甲最佳阵容，他在德国顶级联赛中攻入12球并贡献17次助攻。

在本赛季德国超级杯中，他再次开启进球账户，他希望能够帮助多特蒙德结束他们对联赛冠军的期待。

这些努力将在周六开始，法夫尔的球队将在主场对阵奥格斯堡的比赛中拉开新赛季的序幕。