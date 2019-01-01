没皇马可怕 格雷米奥主席：南美球队无惧红军

如果顺利拿到解放者杯冠军，格雷米奥将在12月的世俱杯上与欧冠冠军利物浦碰面，球队主席博尔赞相信他们可以击败红军。

今年五月加冕欧冠冠军帮助克洛普的球队锁定了一个世俱杯席位。而12月在卡塔尔，他们还会与南美解放者杯冠军交手。

目前南美解放者杯已经进入到半决赛阶段，还剩下格雷米奥，弗拉门戈，河床以及博卡青年四支豪门。这意味着，博尔赞的球队有很大概率可以成为进入世俱杯的南美洲代表。

格雷米奥方面相信，他们的目标是成为自2012年以来第一支赢得世俱杯的非欧洲球队，特别是来自欧洲的利物浦显然没有此前四年三夺欧冠的皇马可怕。

俱乐部主席博尔赞告诉FOX体育：“赛事热门一直都是欧洲球队。我很确定利物浦没有我们在2017年遇到的皇马有威胁。”

“利物浦是能够被击败的球队，不管是被我们，弗拉门戈，博卡还是河床。而皇马是银河队，全是巨星。”

“我们在2017年0-1输给了皇马。我们本来可以把比赛拖入点球大战，在那个阶段，任何事情都有可能发生。但就像我们在1995年面对阿贾克斯时那样，我们输了，还有1983年和汉堡的加时赛。”

虽然皇马在齐达内首次执教时一度风光无限，但上赛季他们不得不面临四大皆空的尴尬局面，法国人的回归也没能改变这一点。

反观利物浦，这支英超豪门已经在克洛普的调教下成为了国内联赛和欧洲杯赛冠军的有力竞争者。

2019年世俱杯将在12月11日至21日举办，红军会直接进入12月18日的半决赛阶段。