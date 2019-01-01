没理由不进20球 萨哈力推拉师傅成主力

这位老红魔期盼着拉什福德能够尽快激发自己的全部潜能，成为索尔斯克亚在这个位置上的第一选择。

21岁的英格兰前锋自2015年以来就一直在为曼联成年队效力，目前他已经为红魔在英超中出场112次，但只有29球入账。

新赛季英超首轮，拉什福德梅开二度，帮助索尔斯克亚的球队4-0大胜蓝军。

萨哈自2004-2008年间为红魔出场127次，打入42球。他相信拉什福德有能在未来证明自己。

法国人告诉Bwin：“下赛季拉什福德没道理不能打入超过20粒联赛进球。”

“他现在显然已经是索尔斯克亚阵中的重要球员，他会在更多的比赛中首发出场，给他足够的机会去进球。”

“他是一名很杰出的球员，有成为金靴得主的所有条件——频率，技术能力，内核引擎，当他拿到球，他将令你难以预料。”

“他还很年轻。但索尔斯克亚是一名很出色的主帅，他可以让拉什福德做到最好。”

而对于已经离开老特拉福德前往米兰城的卢卡库，萨哈也给出了自己的看法。

他继续说道：“卢卡库没能在曼联激活他的所有潜能。我认为这要归咎于他的内驱和信心。他应该成为后卫们的梦魇，他的强壮和快速都是十分罕见的。”

“他应该具备拿球和传球的能力，但他没能很好地运用他的优势。”

“他也有点小不幸，他不是那种可以自己制造进球的球员，他需要有人喂饼。曼联在往他所处的特定区域提供优质服务方面，表现得还很挣扎。”