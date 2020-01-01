没有阿圭罗没有瓜帅 1999年改变曼城命运的进球

在英格兰足球的第三级别，曼城的生存一直受到威胁，直到在温布利的最后一分钟的进球改变了一切。

就在冠状病毒大流行导致整个欧洲足球停赛之前，曼城在伯纳乌球场击败皇家马德里，赢得了可以说是俱乐部历史上最伟大的欧战胜利。

但在1998年圣诞节前夕发生的事情，那将被永远铭记为俱乐部历史上最低落的时刻。

在英格兰第三级别联赛中，曼城将会振作起来，并最终通过在温布利举行的一场戏剧性的附加赛获得升级，从而引发一系列事件，将俱乐部推上欧洲足球的顶级行列。

其他球队

前曼城前锋加雷思·泰勒刚刚被任命为俱乐部的新任女足主帅，他告诉够力足球：“当你看到俱乐部的规模时，这很难理解。特别是对于我。我很幸运能在这里工作，在俱乐部当了10年的球员和教练，看到这样的转变真是令人难以置信。”

在疫情爆发导致这个赛季提前结束之前，曼城的女队是女子英超的领头羊。但20年前，曼城甚至还没有一支职业女子球队；事实上，整个俱乐部的未来都受到了威胁。

破产和可能被收购的谣言四起。在不到5年的时间里换了6位教练后，球队显得臃肿不堪。在经历了两次降级之后，投资也变得稀少了。

如果不能得到升级，将会产生严重的财政影响，并可能危及到新球场。

当时，曼城队正在缅因路比赛，那里有很多不匹配的看台。英联邦运动会将于2002年在曼彻斯特举行，曼城被确定为新体育场的潜在租客——只要他们不在第三级别联赛。

“我们知道让俱乐部摆脱这个级别对于球迷、俱乐部和财政来说是多么重要。”前锋保罗·迪科夫告诉够力足球：“但我不认为在附加赛之后我们才意识到如果我们没有升级会发生什么。”

“如果我们充分意识到这一点，它很可能会对我们产生负面影响。我不知道全部细节，但如果你相信人们所说的，俱乐部可能已经被托管——如果不是更糟的话。”

“我被告知很多关于搬进新球场的谈判都是基于我们的升级。如果我们不这样做，那就很有可能不会发生。但那是在我们开始听说这些事情几周之后。”

泰勒回忆说：“我记得我们的训练场的球场很差，因为我们刚搬到那里，无论下雨，那里都像沼泽一样。”

“我们必须跑过曼联的训练场，而他们的球场上有大量的水。”

1999年5月，就在曼城与吉林厄姆的附加赛的四天后，曼联在巴塞罗那的比赛中在伤停补时阶段进了两球，击败了拜仁慕尼黑，赢得了欧冠冠军。

迪科夫说：“我不知道其他球员的情况，但我对曼联一点也不在乎，因为他们远远领先于我们——我们甚至还没有进入下一级别联赛。作为球员，我们不能让这些影响到我们。”

“在第一次尝试的时候，我们更担心的是如何走出这个级别，如何回馈球迷。”

“他们中的大多数人是我们当初被困在那里的原因，所以我们必须离开那里。”

曼城在对阵吉林厄姆的关键一战中很有信心，但是在温布利的比赛竞争很激烈。

双方都有机会，第82分钟，吉林汉姆通过卡尔·阿萨巴首开纪录。更糟糕的是，五分钟后，鲍勃·泰勒的一记低射使曼城0-2落后。

迪科夫说：“当吉林厄姆打进第二个球时，我跪在地上，以为我们搞砸了。”

“人们都在缅因路附近试图买到票，曼城球迷那边发出了巨大的嗡嗡声，我们感到非常自信。”

“我们觉得我们有比他们更好的球员和更好的球队。所以，看到我们两球落后，看起来一切都结束了，这是毁灭性的。”

在曼联在诺坎普的精彩逆转之后，曼城需要在温布利创造自己的奇迹。就在比赛快到90分钟时，凯文·霍洛克扳回一球。

“我不会指名道姓，因为我认识很多吉林厄姆的球员，但是即使他们2-1刚丢了一球，他们仍然互相祝贺。”迪科夫说。

“我只是觉得他们已经停下来了，我只是不停地告诉自己比赛还有最后一个机会，不管是对我还是对其他人。”

“吉林厄姆的球员们也很紧张，我只是有一种感觉。在我年轻的时候，当我在阿森纳的时候，我很幸运能和伊恩·赖特一起踢球，他经常对自己说要多争取一次机会，我的整个职业生涯都是这样。”

确实有更多的机会。第94分钟，皮球落到了禁区边缘的迪科夫脚下。他将球踢过了守门员文斯·巴特拉姆——他的前阿森纳队友，也是他婚礼上的伴郎。

“我什么都不记得了，我不想撒谎。”47岁的他承认：“我非常感谢（主教练）乔（罗伊尔）和（一线队教练）威利·多纳奇。每天训练结束后，他们会在我的一脚触球和射门；一直重复。”

“所以，我只能想象当球传到我这里的时候，这是一件很自然的事情，因为我们在训练中付出了很多努力。”

曼城在点球大战中获胜，从此开始了俱乐部崛起的第一步，20年来从未放慢脚步。

在附加赛结束几个月后，双方达成了一项协议，将搬到新球场，这经常被认为是吸引阿布扎比亿万富翁曼苏尔投资的主要因素。

在球场上，曼城重新找回了他们失去的信心，并在接下来的赛季里重新回到了英超。

2008年，曼苏尔酋长买下了这家俱乐部，4年后，由于阿圭罗在伤停补时阶段对QPR的制胜一球，他们在赛季的最后一天击败曼联夺得英超冠军。

但如果曼城没有在1999年以某种方式赢得附加赛的胜利，情况可能会完全不同。

没有温布利的胜利，也许就没有阿提哈德球场。没有当时的主教练乔·罗伊尔的影响，就不会有瓜迪奥拉和他们破纪录的冠军赛季。

没有迪科夫的进球，就不会有阿圭罗时刻。

尽管如此，这位前锋仍然对这个永远改变了俱乐部命运，甚至可能改变了英格兰足球的进球保持谦虚。

他说：“我就是那个幸运的得分的小男孩。我倾向于得到所有的赞扬，但我提醒人们那天还有其他14名球员。”