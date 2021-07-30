没有萨乌尔或基耶萨 利物浦能承受今夏不买中场和前锋的后果吗？

到目前为止，红军只引进了伊布拉希马-科纳特，但在转会窗口关闭之前，安菲尔德至少还需要两名新球员

对利物浦球迷来说，又到了每年的这个时候。

转会季，希望永远存在，想象力充满狂野。

在某些情况下，恐惧、沮丧和彻底的愤怒已经日益成为固定的情绪。

今年谁“赢得了转会窗”？当然不是红军，至少从社交媒体上球迷们的焦虑来看是这样的。

在安菲尔德，这几个月的引援工作很平静，在离英超新赛季开始还有不到三周时间的情况下，一切都不太顺利。

最近几周，利物浦一直在抛售球员，他们通过出售格鲁伊奇、威尔逊、阿沃尼伊、米拉尔和格拉巴拉等边缘球员筹集了超过3000万英镑的资金。

不得不说，生意做得不错。这些球员都没有参加过联赛，也不可能很快参加。这些人都在20岁出头，通过租借维持或增加了他们的市场价值。所有人都应该离开默西塞德郡，继续拥有良好的职业生涯。

总的来说，利物浦近年来的出售情况往往很好，索兰克、布鲁斯特和库蒂尼奥等人的离队也证明了这一点。利物浦善于讨价还价，能很好地利用租借制度，被认为是最聪明和最有效率的俱乐部之一。

一个竞争对手俱乐部的消息人士说道：“他们把水变成了酒，每年，他们做生意的时候，你都会想‘他们是怎么做到的？！’”

而如果说到利物浦的引援，这有点困难，这也正是今年夏天球迷如此恐慌的原因。

到目前为止，他们唯一的一线队新援是科纳特，他在5月份从莱比红牛转会而来，费用3600万英镑。

22岁的他有着丰富的德甲和欧战经验，这笔交易看起来很聪明——你可以说这是利物浦的一笔典型交易——在接下来的几年里，他将为克洛普的球队增添不少力量。从各方面来看，科纳特已经很好地适应了红军在奥地利的季前训练营。

但是，这对于一支有利物浦野心的球队来说，这就足够了吗？几乎可以肯定是不够的。

考虑到他们上个赛季的问题，一个新的中后卫总是第一个选择。他们已经不能再重蹈去年一月的覆辙了，当时球队的伤病问题太严重了，克洛普自己差点就要穿上球衣上场踢球了。

科纳特的签约，加上范迪克、马蒂普和戈麦斯的回归，应该可以解决球队中后卫缺人的问题，但如果利物浦想要赶上并超过曼城，同时又要阻止曼联和切尔西这样的球队，那么他们还有其他问题需要解决。

中场球员当然是必需的。克洛普已经失去了他在中场最可靠的球员维纳尔杜姆，虽然他有很多的选择，但指望凯塔或张伯伦整个赛季保持健康，或让35岁的米尔纳踢满整个赛季，或让20岁的柯蒂斯-琼斯立即成为维纳尔杜姆的接班人，这些想法是危险，甚至是愚蠢的。

据了解，即使是上个赛季，克洛普最喜欢的中场组合还是法比尼奥踢后腰、亨德森在右边，蒂亚戈在左边。而事实证明，克洛普只有在去年10月份对阵埃弗顿的那场比赛中使用过一次那样的组合。随着伤病问题的加剧，维纳尔杜姆成为为数不多的首发阵容常客之一。毫无疑问，人们会非常想念他。

今年夏天，利物浦自然与许多中场球员联系在一起，但安菲尔德的消息人士很快就否认了与萨乌尔和蒂莱曼斯的传闻。这些交易不管是从转会费还是期望工资来看，都是不可行的。

考虑到利物浦阵中有多少球员需要续约，这一点很重要。范迪克、法比尼奥、阿利森和萨拉赫等球员都在等待续约，而亨德森、马内和菲尔米诺，更不用说凯塔和张伯伦，都只剩下最后两年合同。

利物浦有很多交易要做，重金签下一名新援，特别是一个无法立即获得首发位置的新援，肯定会使这一点复杂化。利物浦现在的年薪为3.26亿英镑，在英超联赛中仅次于曼城。如果他们要买人，那将是一个年轻的球员，一个可以成长为明星的球员，而不是购买已经成名的明星。

有很多生意要做，加上一个新签下的一大笔钱，特别是一个不能立即获得首发位置的球员，肯定会让事情变得复杂。利物浦的年薪(3.26亿英镑/ 4.53亿美元)在英超排名第二，仅次于曼城。如果他们想买的话，会是一个更年轻的球员，一个可以成长为明星球员的球员，而不是刚来的时候。

这同样适用于任何潜在的前锋引援。本周，意大利媒体传出了利物浦与基耶萨的绯闻，但这些报道可以忽略不计。利物浦喜欢这位球员，谁不喜欢呢？——并且早在基耶萨效力于佛罗伦萨时就对他进行了考察，但现在机会已经被错过了。今年夏天，这位欧洲杯表现最好的球员的价格已经超出了利物浦的承受范围。而且无论如何，尤文图斯都不太可能出售他。

自2019年赢得欧冠冠军以来，利物浦的阵容发展缓慢。那年夏天，他们并没有完成一笔重要的一线队签约，只在次年1月签下了南野拓实。而南野拓实和凯塔、张伯伦、奥里吉和沙奇里一样，很有可能在这个夏天离开，尽管他仍然相信自己可以在安菲尔德成为主力。

去年刚刚加盟的蒂亚戈和若塔则会希望新赛季自己能够避免伤病，上赛季他们的出场时间受到了这方面的巨大影响。而去年夏天的另一位新援齐米卡斯，则应该能担任罗伯逊的高质量替补。

尼科-威廉姆斯是否能在右路成为阿诺德的优质替补还有待观察。俱乐部内部的感觉是，这位威尔士国脚可能会寻求离开以寻求更稳定的比赛时间，利物浦愿意以大约1000万英镑的价格将他出售。而奈特-菲利普斯是另一位很可能在转会窗关闭前离开的球员，他在上赛季已经成为了利物浦球迷崇拜的英雄。

考虑到沙奇里越来越接近转会，而奥里吉和南野拓实的表现也远非令人印象深刻，很明显，利物浦需要补强锋线。菲尔米诺的状态一直是人们关注的焦点，他、萨拉赫和马内都快30岁了。尽管他们都很出色，但这将是他们作为利物浦主力前锋的第五个赛季，若塔带来了一些新鲜感，但利物浦至少需要一个更可靠的前锋选择。

让张伯伦担任9号球员的想法在季前赛中得到了验证，而18岁的哈维-埃利奥特和16岁的凯德-戈登也有很大的潜力，他们在这个夏天都给人留下了很好的印象。

埃利奥特本赛季应该会得到出场机会，但期待奇迹发生是不公平的。这些球员需要时间去成长，去犯错，去找到在最高水平上表现所需要的稳定性。他们需要时间和耐心，而耐心正是英超联赛所缺乏的。

与俱乐部关系密切的消息人士已经在谈论明年夏天是一个重要的窗口，他们相信那时找到合适的球员来提高球队实力会更容易。

利物浦在过去已经表明他们愿意等待合适的目标，他们不会支付自己认为超过球员市场价值的价格。不管你是否同意——有很多人不同意——自从2015年克洛普上任以来，这种策略对他们来说一直很有效。

但如果利物浦今夏的转会工作就此结束，那也将是一个意外。

如果他们真的这么做了，那么人们就会怀疑，一旦赛季开始，球迷们最担心的事情将会变成现实。