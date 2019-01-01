没有竞争对手 特巴斯再次当选西甲主席

西班牙顶级联赛将由57岁的西班牙人执掌，他在没有对手的情况下当选，开始新的四年任期。

哈维尔·特巴斯再次当选西甲主席，并将在接下来的四年里担任该角色。

现年57岁的他去年12月卸任，但当时宣布将再次参选。周一，特巴斯的新主席职位得到确认，没有候选人与他竞争。

特巴斯想要一个四年的任期，以求在去年11月大选后对西班牙法律做出的任何可能影响西甲的修改中发挥最大的作用。

他说：“一个新的政治任期开始了，有可能提出的法律和指令会影响我们的机构和我们的利益。必须这么做的人应该至少在四年的时间里得到俱乐部的支持。”

自2013年取代何塞·路易斯·阿斯蒂亚扎兰以来，特巴斯一直掌管着西班牙顶级联赛。

在过去的18个月里，他与皇家西班牙足球联合会及其主席路易斯·鲁比亚莱斯的冲突不断。

鲁比亚莱斯坚决反对特巴斯在美国举办联赛的计划，今年1月在迈阿密举行的巴塞罗那和赫罗纳的比赛最终被取消。

西班牙足协还在7月份裁定，未经其批准，西甲联赛不能在周五或周一举行比赛，尽管西甲抱怨这一决定威胁到了某些转播合同。

西甲还希望国家德比能在12月的一个周六举行，以最大限度地扩大全球媒体报道。西班牙足协建议的日期是12月18日，由两家俱乐部商定。

与此同时，特巴斯反对西班牙足协下月在沙特阿拉伯举办新扩建的西班牙超级杯的决定，原因是该国支持一家广播公司，据称该公司对盗版欧洲赛事转播负有责任。

到任期结束，特巴斯将掌管西班牙顶级联赛达十年之久，但他试图扩大联赛覆盖面的努力可能会在他和鲁比亚莱斯的西班牙足协之间出现持续的问题。