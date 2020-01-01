没有时间恐慌！继续信任才是克洛普的正确决定

在三场不同赛事中，红军在最近的四场比赛中输掉了其中的三场，这让这支“无敌军团”暂时陷入了困境，但实际上，他们依旧再英超联赛冠军之争中有着压倒性的优势。

不雨则已，一雨倾盆。

打个比方，利物浦在周六的牧师路球场被淋成了落汤鸡，而在周二晚上，他们又在斯坦福桥遭遇了另一场倾盆大雨。

在英超不败遭遇终结后，他们的足总杯之旅也就此结束，对于克洛普的球队而言，他们不可能历史性地成为三冠王，也不会获得国内赛事双冠王。他们看起来变得弱不禁风，要知道此前很长一段时间内，他们都看起来那么地不可撼动。

其他球队

对于英超领头羊来说，这几场失利和他们之前的66场比赛一样。马竞让他们感到窒息，沃特福德则让他们位置震惊，切尔西则像是上天对他们的惩罚。在过去的4场比赛中，利物浦总共攻入3球，但都是在同一场比赛中打入的。

“我知道这些数据，”克洛普周二晚上板着脸表示。“它们确实没那么酷，但这也有好处，那就是我们需要争夺的赛事没有那么多了。”

对失利采取过度反应是危险的，尤其是考虑到他们即将加冕英超冠军奖杯。利物浦在联赛中的优势足够大，但他们也不能忽视队内出现的明显问题，克洛普需要在下周马竞造访安菲尔德之前将这些问题解决。

首先，他希望利物浦在周六主场对阵伯恩茅斯时拿出令人信服的表现，很明显，红军的信心似乎因为近期的失利而有所减弱。目前他们看起来有些疲惫不堪和苍白无力。注意力分散，斗志下沉，这让利物浦难免在比赛中犯错。而犯了错误就会受到应有的的惩罚，特别是在进攻三区中的锋无力问题，极为严重。

“我们犯了很多错误，”克洛普承认，“在过去的四场比赛中，我们在不知所谓的状态下，丢了太多球。”

在对切尔西的比赛中，法比尼奥在禁区边缘送给了对手一次破门良机，随后艾德里安的一次失误给了威廉一个首开记录的机会。切尔西的第二粒进球则是范迪克的头球失误造成的，让巴克利射门得手。

和对阵沃特福德不同，本场比赛利物浦实际上已经做出了一些改变，克洛普对7个位置进行了调整，将两位年轻小将安排在了首发阵容中，而拉拉纳等边缘球员也罕见地捞到了首发机会。

但他并没有针对后防做出太多改变，依旧沿用了范迪克、乔·戈麦斯和罗伯逊的组合。中场方面，克洛普选择继续信任伤愈归来的法比尼奥，当然，锋线上也有世界上最强前锋之一的马内。而在替补席上，米尔纳、菲尔米诺和萨拉赫等人悉数在列。

在周末败北之后，主教练曾要求他的球队进行“反击”，在这场比赛的上半场，他们也在努力这样做。但当你丢失球权的时候，你往往就要为此复出惨痛的代价。利物浦在过去18个月里一直有着令人的恢复能力，但即使是世界上最好的球员也无法一直维持在最顶峰的状态。这是利物浦两周之内的第三次，他们没能在丢球后做出应有的回应。

事实上，这样的失利对克洛普而言也是一种提醒，他的球队在下半场失去了冷静，就像在马德里和沃特福德发生的一切一样，他们一直在努力创造合适的机会，但事实却很残酷，他们在中场休息后，连一脚中目标的射门都没能贡献。马内踢了45分钟好球，但在剩余的时间内则在球场上隐身了，至于奥里吉，他的表现则完全不合格。

“我不关心他们的表现，”克洛普坚持说。“我不担心我们的势头。当然，我相信我的球队能走出低谷。”

但他又能怎么办呢？周六或者周二的结果都让人感到惊讶，因为利物浦为自己设立了目标，我们都在期待他们的表现，期待着他们能够赢下比赛，不管是主场对阵南安普敦还是在客场对阵切尔西，这样的失利也是高期待所带来的代价之一。

如果质疑者需要被提醒这支球队已经走了多远，这支球队究竟有多好，他们所需要做的就是在周二比赛的最后时刻倾听客场的声音。

“我们将赢得联赛，”利物浦球迷唱道。

你猜怎么着？利物浦球迷完全不把在足总杯中出局放在心上。

危机？似乎并没有出现。但球队的表现确实出现了危机。也许这只是偶然现场，是的，所有人都不能避免遭遇危机和挫折。

但是考虑到他们在过去18个月里所做的事情，你可以说这一切都是正常现象。