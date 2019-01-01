没有教练球员队长 阿根廷是如何走向穷途末路

自从他们在一系列的决赛中失利后，一场完美的风暴袭击了蓝白军团队，将他们降级为在一众竞争对手中南美球队的一员。

教练可能已经换了，大多数球员也是如此；但是当阿根/廷进入他们在美洲杯B组的比赛时，他们发现自己陷入了和一年前在俄罗斯一样的困境和许多同样的疑问。

与2018年世界杯一样，阿根廷队以1分垫底，需要一场胜利才能保持晋级的希望。经过12个月的停滞和不确定性，2015年和2016年的决赛选手只差一点点就接近了目前只能用“接近终点的衰落”来形容的水平，这是合乎逻辑的/结果。

在周日对阵卡塔尔的比赛前，阿根廷队将希望悬在一线，而找出阿根廷队萎靡不振的唯一原因是徒劳的。各种因素的综合作用已使这个国家濒临被遗忘的边缘，各层次的非受迫性错误和几十年来没有得到解决的结构性缺陷的综合作用。

阿根廷的问题始于高层。到目前为止，塔皮亚唯一能证明自己有能力胜任这份工作的，似乎主要源于他与莱昂内尔•梅西之间的良好的关系。两人曾在无数场合被拍到在一起，这位前巴雷卡主席的“成功”之一，就是说服梅西在俄罗斯灾难后回来。

喜欢强行进入团队照片，作为主席的他也表现出了他有异常的手腕。2017年初，他刚刚就任阿根廷足协主席几周，就决定抛弃不受欢迎的埃德加多•鲍扎，任命豪尔赫•桑保利为主教练。他将桑保利称为“世界上最好的教练”。

当阿根廷队从俄罗斯返回时，他同样迅速地抛弃了桑保利，给足总留下了巨额的开支，不是一笔，也不是两笔，而是三笔不同的教练的数百万美元遣散费(杰拉尔多·马蒂诺直到2018年才拿到自己的薪水)。这样一来，就没有多少钱去雇佣一个顶级的替代者了，无论如何，也没有几个人有兴趣去捡起这个很快就变成有毒圣杯的东西。

塔皮亚无法吸引到毛里西奥·波切蒂诺、迭戈·西蒙尼甚至河床队的马塞洛·加拉多这样的教练，他别无选择，只能求助于莱昂内尔·斯卡罗尼。后者绝对是个新手，尽管如此，他的优势是非常便宜，而且愿意忍受这样混乱的工作环境。

塔皮亚的滑稽行为并没有使他在同行中受欢迎。河床队主席鲁道夫•多诺弗里奥(上周五被解雇)说:“我甚至没有想过要和梅西一起喝(阿根廷流行的饮料)，给他带相框照片，或者送他礼物。你应该有一段真挚的感情，但很明显他就是那个球员。”

“在这种情况下，球员不会不知道自己是一名球员还是一名主席，这样的亲密关系会让人感到困惑。”

这种友谊确实没能阻止他在职期间的成绩暴跌。自2017年3月塔皮亚上任以来，阿根廷已经踢了10场比赛，只赢了两场，分别是在世界杯决赛资格赛对阵厄瓜多尔和2018年俄罗斯世界杯对阵尼日利亚的比赛，只打入了令人遗憾的11粒进球。

与此同时，关于他的替补队员，我们就不多说了。此前从未担任过高级教练职务的斯卡罗尼在巴西的表现令人震惊地超出了他的能力范围，他不断地调整阵容，但到目前为止，阵容似乎还没有完全发挥作用。他的任期是一个试验和错误的纪念碑。

自从接替桑保利以来，斯卡罗尼已经打了11个不同的阵容，然后第12个是在梅西之前安排了阿奎罗和马丁内斯。两人出现在首发阵容之中总结了教练的方法：对阵巴拉圭时的首发十一人是基于输给哥伦比亚时的下半场他做出改变后球队发挥得非常不错的20分钟。阿奎罗和马丁内斯迫使对手犯规，让梅西打进了扳平比分的点球。

这种即兴发挥和反应性思维，以及臭名昭著的更衣室骚乱，在很大程度上导致了桑保利不到一年前被解雇；虽然斯卡罗尼与他暴躁的前老板相比显得温和一些，但当一支稳定的球队无法踢出本色时，他继承的恐慌是很自然的。

在教练的辩护中，他所使用的资源可能比最近记忆中的任何一位阿根廷教练都要少。在2018年世界杯之后，蓝白军团急需更新，甚至可以说更早；但是如果球员不在那里又该如何？

像吉奥瓦尼·洛·塞尔索、莱安德罗·帕雷德斯、佩泽拉、罗德里戈·德·保罗和劳塔罗·马丁内斯这样的球员，他们经常在斯卡罗尼的新阵容和不断变化的球队中踢球，毫无疑问，他们凭借自己的能力是成功的球员。但到目前为止，也许除了这位气势汹汹的国米前锋，新一代球员还没有做什么来证明他们有能力赶上或超越他们的前辈。

这样的年轻阵容通常需要强有力的带领着，无论是板凳上的球员还是佩戴着队长袖标的球员。然而，考虑到上面所解释的所有问题，我们有理由质疑梅西，即使他是这个星球上最优秀的足球天才，他是否能做到这一点。

“我们不像在其他场合那样是冠军候选人，”这位巴萨球星在赛前承认。他的诚实或许让人耳目一新，但这也暴露了阿根廷队长——他那一代人的常见的问题——在球场上陌生的面孔上所缺乏的自信。

当然，梅西并不以其高调的领导力而闻名。他更喜欢通过他精湛的球技树立榜样，无数次在阿根廷输得一败涂地的时候成为阿根廷的制胜所在。

在过去的几年里，这并没有给球队带来任何冲突。阿根廷队拥有令人羡慕的稳定阵容，球员们曾在多个赛季共同进出同样的更衣室；当需要埋头一起加油助威时，场上踢到更容易发火的哈维尔·马斯切拉诺这位没有佩戴臂章的球员挺身而出，恢复了应有的秩序。

然而，马斯切拉诺已经离开了，从2014年起，许多至关重要的高层人物也离开了。那些保住了自己位置的球员，如塞尔吉奥•阿奎罗(Sergio Aguero)和安吉尔•迪玛利亚(Angel Di Maria)，说话也很温和，目光内敛，而非鼓舞人心，这让一支绝大多数球员顶多顶替球队出场20次或更少的球队陷入困境。

上周六哥伦比亚队取得领先时，梅西是否干预了球队向前推进？对于理查德·桑切斯为巴拉圭打入一球的天赋，他是否发表了一篇振奋人心的演讲来鼓舞士气低落的队友？那不是他的风格。他低着头，希望凭借自己那只神奇的左脚扭转自己这边的命运，而其余的阿根廷球员则在挣扎。

尽管如此，他仍然是一个统治足球十多年屡破纪录的人物，看到他再次闪耀光芒，击败卡塔尔，将阿根廷送进四分之一决赛也就不足为奇了。虽然他们在巴西凭借两场扎实、坚定的表现吸引了一些人的目光，但亚洲冠军球队将在一开始就处于劣势，梅西和他的球队必须赢得这场比赛，才能保持他们的希望。

但是即使他们的胜利和资格随之而来，或者即使他们的8强对手也被淘汰出局，总的感觉是这支阿根廷在今年的美洲杯的日子是借来的。一个菜鸟教练、没有说服力的团队；而且，作为一名队长，他的球感比作为一名激励者要好得多——所有人都在密谋让这个国家陷入令人眩晕的衰退，而且没有任何结束的迹象。