没有德布劳内和富登 1亿英镑新援格拉利什必须立即成为曼城主角

瓜迪奥拉将会失去他的一些最有影响力的球员，但是他新签下的英格兰国脚将会扮演关键角色

格拉利什离开他从少年时代起就效力的俱乐部阿斯顿维拉只有一个原因——赢得奖杯。

但是，仅仅在曼城的合同上签字并不意味着他将拿到奖杯柜的钥匙；这位英格兰国脚需要展示他的能力，并去赢得比赛。

他在为曼城赢得奖杯的过程中将发挥作用可能比他和瓜迪奥拉所预期的更重要。

曼城在本赛季的英超冠军卫冕之路上将面临更大的挑战，这一次他们可能无法承受上个赛季那样慢热开局。

由于众多球员因伤病或体能不足而缺阵，格拉利什需要直接开始踢出表现，确保曼城在本赛季的前几周不会落后于对手切尔西、利物浦和曼联——这个赛季，这些对手都将变得更加强大。

格拉利什在自己的亮相仪式上说道：“我觉得我能给球队带来很多，这就是教练让我来到这里的原因。”

“我迫不及待地想和这些球员一起踢球。在维拉的时候，我有时会被两人包夹。在这里比赛会更加困难，因为球场上到处都是天才球员，这可能会让对手更难对我进行双人包夹，对手的双人包夹将给我更多的空间和自由来一对一地与对方对抗。”

“我可能需要一些时间，需要找到那种化学反应，但几周后，我就会拥有那种感觉，我对找到这种感觉充满期待。”

但是，格拉利什可能没时间了。

上赛季曼城进入状态的速度很慢，到11月底他们仍然排在积分榜的下半区，开场12场比赛他们只赢了5场。

在里斯本举行的欧冠迷你锦标赛之后，球队的大部分球员都比其他俱乐部的球员晚归队，但他们最终还是取得了一系列的胜利，追赶上他们的竞争对手，并赢得了冠军。

上赛季曼城的参赛时间也比其他球队都长，在英超赛季结束后，曼城又打进了欧冠决赛。与此同时，大名单中的大部分球员都去参加了欧洲杯或美洲杯，英格兰和巴西的国脚们都在本周一才归队。

瓜迪奥拉喜欢给他的球员更多的休息，希望这种休息会在赛季后期给他们带来回报，因为他们的目标仍然是挑战全部四个奖杯。

在社区盾输给莱斯特城后，瓜帅承认他的球队可能还没有准备好在周日迎战热刺。

在10月的国际比赛日之前，曼城还要接连在客场对阵莱斯特、切尔西和利物浦，赛程也不会轻松很多。

在负于切尔西的欧冠决赛的首发阵容中，只有3人能够参加上周末的社区盾比赛，同时许多人仍将缺席本周末与热刺的比赛。

最令人担忧的是创造力和进球的缺乏。

凯恩的转会不太可能在本周末之前通过，同时瓜迪奥拉肯定会失去关键球员德布劳内和福登。

德布劳内在欧洲杯中脚踝受伤，目前正在接受俱乐部队医的密切观察，而福登在与英格兰队的训练中脚部受伤，他将会有很长一段时间不能上场。

瓜迪奥拉确实有马赫雷斯、京多安和贝尔纳多-席尔瓦，但B席可能会在九月转会窗口关闭前离开。

这给了格拉利什一个展示自己实力，并迅速证明曼城为他掏出1亿英镑转会费是正确的决定的机会。

格拉利什补充道：“俱乐部愿意在我身上花那么多钱，这对我来说意义重大，如果有什么不同的话，那就是让我充满信心。”

“我不认为转会费会给我带来任何压力，这显示了俱乐部和教练对我的重视，这只会给我继续进步的信心。”

“现在我只希望我能赢得尽可能多的冠军，赢得我们都想要的奖杯，来回报俱乐部。”

此前曼城其他的重磅签约在瓜迪奥拉手下都需要时间来适应。

在目前的阵容中，马赫雷斯、贝尔纳多-席尔瓦和坎塞洛在加盟俱乐部的第一个赛季都表现不太好，但现在他们的影响力都很大。

然而，之前的曼城标王鲁本-迪亚斯，在去年9月直接被丢进了曼城破败不堪的后防线上，并立即展现出状态，帮助球队扭转了颓势，还获得了年度最佳球员奖项。

对于创造型球员来说，要适应瓜帅的战术可能会更加困难，一旦最初的适应阶段结束，格拉利什希望这位才华横溢的教练能让他成为更好的球员。

25岁的格拉利什说道：“我觉得他可以把我带到一个新的境界，我每天都要向他学习，我迫不及待地想和他一起工作，他训练的方式令人难以置信。”

“他所做的是我从未想过的事情，但确实奏效了。这里的每个人都非常渴望在他手下踢球，瓜帅是我选择曼城的一个重要原因。”

格拉利什的潜力是巨大的，但在本赛季的前几周，他的天赋和本能可能是曼城争夺五年内第四座英超冠军的关键。