没有季前赛，欧冠出局：输给皇马总结了曼城女足的噩梦开局

今年夏天，14名曼城女足球员代表她们的国家参加了东京奥运会，这已经对球队产生了巨大的影响

曼城的新赛季开局如此艰难，这是前所未有的。

有14名球员代表她们的国家参加奥运会可能是这支球队多么有才华的一个标志，但这也在季前赛中造成了一个巨大的问题。

由于没有进行过一场比赛，还有七名新球员需要磨合，缺乏理想的备战最终导致了曼城周三在女足欧冠联赛过早出局，她们被非常优秀的皇家马德里击败，这进一步证明人们不应该忽视西班牙联赛。

曼城女足主帅加雷斯-泰勒在赛后说道：“我们在季前赛期间没有打过一场比赛，这就是我们现在的情况，说到底，我们的季前赛准备并不出色，奥运会对我们的伤害可能比大多数球队都大，因为我们的大多数球员都很晚才归队，但足球就是足球。”

“如果你没有以正确的方式防守，你没有在球场的另一端抓住机会，你总是会让自己变得脆弱。我认为这是一种考虑，但这就是比赛，这就是足球，我们需要做得更好。我们真的很失望，因为我们想在这场比赛中做得更好。”

这只是曼城自上个赛季结束以来的第三场比赛，他们有时看起来支离破碎，就像一支缺乏比赛激情的球队，这一点在前场尤为明显。

“缺乏速度”、“铲球动作显得胆怯”、“我们错过了很多二点球”——这些都是泰勒赛后新闻发布会上的话。

另外，球队因为伤病失去了一些重要球员，尤其是露西-布隆泽，她也许是世界上最好的右后卫，还有凯拉-沃尔什，曼城非常重要的后腰，这都是非常困难的。

而在本届欧冠赛事中，他们的签运也非常不好。

曼城的问题不应该影响到皇家马德里，她们在两回合比赛中表现更好。这支球队本身就缺了几个关键球员，还有很多新加盟的球员需要凝聚。但大卫-阿斯纳尔的战术是正确的，即使她们看起来不是这场比赛的有利一方。

在第一回合比赛中，皇马创造了一个又一个的机会，甚至得到了一个点球，但直到肯蒂-罗伯斯在伤停补时阶段精彩的扳平比分后才算破门。

来到曼彻斯特，她们有一个完美的进球被一个令人震惊的越位判罚取消了。但是克劳迪娅-佐诺扎的一记致胜进球帮助皇马笑到了最后。

在赛前，皇马的雅典娜-德尔卡斯蒂略形容晋级欧冠小组赛是球员们“从小的梦想”。

如果这对刚刚成立两个赛季的皇马来说是梦想成真，那么对他们的对手来说，这就是噩梦变成了现实，曼城女足上赛季进入了四分之一决赛。

在皇马焦急等待接下来的对手时，曼城则需要重新振作起来，专注于自身的积极点。

其中之一就是事情从现在开始只会变得更好，球员们逐渐从伤病中恢复，新的引援，还有一场比赛就在几天后，周日主场对阵热刺，他们将把注意力转移到这里。

长期的焦点也将主要集中在这些联赛比赛上。自2016年以来，曼城还没有赢得过联赛冠军。在以4-0击败女子欧冠冠军热门球队埃弗顿之后，曼城现在有了一点优势，潜在的联赛冠军争夺者切尔西和阿森纳，现在仍在踢欧战。

泰勒说道：“我们需要这样看待这次失利，这是我们看待这个问题的唯一方式。因为这显然是非常令人失望的，因为我们想参加这项赛事。

“但我们进入了一个艰难的附加赛过程，我们抽到了唯一的种子球队。现在，我们面临着没有欧战的局面，所以我们必须专注于国内赛事。”

到目前为止，曼城的表现还远远不够理想，新赛季至今她们只打了三场比赛。

然而，是沉溺在失望中，还是利用它来点燃剩余的赛季，就取决于她们自己了。