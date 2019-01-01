没有压力 维纳尔杜姆：赢得欧冠给了我们平静

荷兰人本赛季的目标是在安菲尔德拿到更多的奖杯，他认为红军在征服欧洲后正在以一种全新的自由的状态踢球。

利物浦上赛季在欧冠联赛上的胜利让球队在2019-20赛季的比赛中“心平气和”。

克洛普的球队在经历了惊心动魄的淘汰赛之后，于今年6月击败热刺，捧起了欧冠的奖杯。

红军在淘汰赛阶段击败拜仁慕尼黑和波尔图，在半决赛中以惊人的逆转击败了巴塞罗那，在马德里上演了一场两支英格兰球队之间的精彩比赛。

2-0的胜利确保了利物浦第六次获得这一著名的奖杯，结束了一个出色的赛季，其中也包括英超联赛的第二名。

克罗普的球队在新赛季里再接再厉，取得了四场联赛的胜利，并以赢得了欧洲超级杯。

维纳尔杜姆认为赢得欧冠减轻了安菲尔德的期望压力，正如他在利物浦官方网站上所说：“赢得欧冠给了我们内心的平静。”

“现在我们知道赢得最大的奖杯是什么感觉了——我们只是想继续前进，赢得更多的冠军。”

“但是克洛普并没有对我们施加很大的压力去要求赢得英超冠军。他没有告诉我们，‘现在你必须赢得这个或那个奖杯’。他很放松。”

“上个赛季他也没有这样做。他的想法是，我们在一起的每一天都能从每个人身上获得最大的快乐。然后我们将在赛季末看到这会给我们带来什么。”

“看看那些职业生涯中没有获得过欧冠冠军的世界级球员吧。其中包含的名人比你想象的要多——因此，我们和利物浦一起赢得了冠军，这真的很特别。”

利物浦将在9月17日客场挑战那不勒斯，开始他们今年的欧冠之旅。

在抽签仪式上，范戴克被欧足联评为2018-19赛季最佳男球员，排在梅西和c罗之前。

这位荷兰国脚也被认为将在今年晚些时候赢得金球奖，维纳尔杜姆对他的同胞得到个人奖项“并不感到惊讶”。

“当维吉尔击败梅西和c罗获得欧足联最佳球员奖时，我并不感到惊讶。我真的希望他能赢。”这位28岁的球员补充道。

“维吉尔度过了一个令人眼花缭乱的赛季，他非常成功。他身上的再也没有什么能让我吃惊的了。”