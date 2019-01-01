没有内马尔 巴西队会在美洲杯上如何布阵？

巴黎圣日耳曼前锋的脚踝受伤意味着他将缺席主队的美洲杯，让桑巴军团在第一场比赛前还有很多工作要做。

在主场优势的支持下，凭借其他11名参赛选手所无法比拟的实力和深度，巴西以压倒性的优势晋级2019年美洲杯，并有望捧起奖杯。

自2007年以来，桑巴军团还没有赢得过南美最著名的杯赛，在联合会杯和里约热内卢奥运会上也只获得了一次胜利，因为获胜的压力对他们的队员来说太大了。

作为回应，主教练挑选了一支充满顶级球星的球队，尽管内马尔的缺阵给备战蒙上了阴影，因为有消息证实这位PSG球星将缺席整场比赛。

尽管如此，巴西的阵容中仍有两名来自利物浦的欧冠冠军，他们分别是阿利森和罗伯托·费尔米诺，以及来自欧洲顶级联赛的多名冠军球队的球员。

如此多的选择让球队陷入了一个可喜的两难境地：如何从23人的名单挑选出一个首发阵容。

桑巴军团带着他们最好的球队进入了美洲杯，但是在周五对阵玻利维亚的揭幕赛之前，他们还有一两个惊喜的时间——内马尔的替代者显然是最大的问题。

“我们已经有了首发阵容，但我们开玩笑说，我们会召集23人，然后再决定11人的首发名单。”蒂特的助理哈维尔在5月初告诉记者。不可否认的是，与他们在本届杯赛上的主要对手(尤其是阿根廷)相比，巴西在挑选最佳阵容方面有着令人羡慕的一致性。

内马尔的缺席并没有对比赛结果产生直接影响。在巴西对洪都拉斯的美洲杯前的友谊赛中，他们先是2:0战胜了卡塔尔，随后又在阿雷格里港以7-0获胜。

在这两场比赛中，他们都采用了4-2-3-1阵型，根据即将到来的比赛对手的不同，阵型也可能变化为4-3-3或4-1-4-1。与此同时，切尔西的威廉也得到入选来替代巴黎圣日耳曼的前锋，这一变化在战术上应该不会对主教练的计划产生太大影响。

内马尔不在，被任命为队长阿尔维斯已经完全恢复了健康，并将在对阵玻利维亚的比赛中首发出场，而阿里森则将在今年的赛事中顶替曼城的埃德森登上了一号门将的位置。

随着马塞洛的出局，亚历克斯·桑德罗得到了左后卫的认可，蒂亚戈·席尔瓦和马尔基诺斯得到了中卫的认可。但在中场，巴西将不得不做出一些艰难的决定。

卡塞米罗将会在中场占据一席之地，这将使得阿兰和阿图尔这两人来争夺跟随皇马球员同场竞技的权利。然后，无论最终他是否会选择他喜欢的两种战术组合中的任何一种，一场大的翻盘都是有可能的。

菲利浦·库蒂尼奥一直是蒂特的最爱之一。但是这位巴塞罗那人整个赛季都在加泰罗尼亚饱受煎熬，没有展现出他最好的足球水平。突然间，他在第一阵容中的位置开始显得相当脆弱，尽管内马尔的受伤肯定会让他获得更多的出场机会。

埃弗顿的理查利松在过去的12个月里充分利用了他在巴西的机会，在2018年世界杯后首次亮相后，他在10场比赛中攻入5球。他为球队提供了一个更直接的进球渠道，看起来他将接过内马尔在进攻中留下的衣钵，尽管威廉也希望如果他有机会的话能够发挥作用。

在这一点上，卢卡斯·帕奎塔是库蒂尼奥的一个更正统的替代者，他也希望在这届杯赛中给这位前利物浦球星施加压力。巴西也有一个后手所在，那就是在欧冠半决赛中表现出色的阿贾克斯的大卫·内雷斯。

如上所述，菲尔米诺作为巴西在美洲杯9号位的第一选择，如果桑巴军团需要额外的火力，热苏斯将会在最后半个小时替补上场。