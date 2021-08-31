没有借口了：格列兹曼必须在梅西离队后拿出表现

这位法国国脚未能在诺坎普兑现他1.2亿欧元的身价，但随着没心的离去，他现在需要站出来

这是他的身价的重量，这是因为他的队友不信任他，这是因为他没有在最佳位置上踢球，这是因为梅西占据了他的最佳位置。

自从格列兹曼来到巴塞罗那后，他的状态不稳定，令人失望，关于他的借口太多了，但是这个赛季法国前锋已经无处可藏了。

2019年，巴萨向马德里竞技支付了1.2亿欧元的初始转会费签下格列兹曼，而期间他们得到的只有一座国王杯冠军。一年后，俱乐部让苏亚雷斯离队，而苏亚雷斯则帮助西蒙尼的马竞赢得了联赛冠军。

格列兹曼的工作效率和防守贡献理应得到赞扬，但巴塞罗那认为他们签下的是一个可以在球场另一端发挥作用的球员。

这位在皇家社会效力时的激情四射的左前锋在马竞的时候已经成长为一名有能力在重大比赛中进球的中锋，但现在30岁的他已经失去了他的活力。

在周日2-1战胜赫塔菲的比赛中，巴塞罗那球迷向格列兹曼吹起了口哨，他们对他的表现感到失望。

赛后巴萨主帅科曼说道：“作为一名教练，我无法理解对自己的球员吹口哨。”

“如果他态度不好或者不努力，你可以嘘他，但格列兹曼在比赛中遇到了其他困难，他没有我们希望的那么幸运，但这只是一场比赛。”

“我可以要求他进四个球，但我们也没有为他创造机会。”

格列兹曼可以从新的锋线合作伙伴德佩身上学习如何创造自己的机会。

这位荷兰前锋在巴塞罗那对阵皇家社会的首场比赛中表现出色，并在对阵毕尔巴鄂竞技和赫塔费的比赛中进球。

尽管德佩今夏才从里昂自由转会而来，但他看起来像是已经在巴萨待了两年多。

在对阵赫塔菲的比赛中，德容将球传给德佩，后者突入禁区，尽管防守队员挡住了他的去路，他还是从边路内切然后快速射门。

这不是一个机会，但是德佩把它变成了一个进球。同样的，巴萨在比赛的最后一小时没有创造更多的机会，勉强取得了一场胜利。

此前对毕巴的比赛也是类似的情况。巴塞罗那踢得很糟糕，格列兹曼在比赛中消失不见，只有德佩的一个进球帮助巴塞罗那拿到一分。

巴塞罗那不能依赖德佩在每场比赛中都创造出神奇的时刻；这是不可持续的，对手将花费大量精力来针对他，迫使他踢不出表现。

布莱斯维特的工作效率是无可争议的，但这位18个月前紧急签下的丹麦前锋，也不是一个可以弥补梅西离队留下的空缺的人。

格列兹曼曾被期望接班梅西，但到目前为止他仍因压力而放弃了他的职责。他本赛季最好的时刻出现在首场比赛的前10分钟，当时他看上去精力充沛，决心要完成比赛。

这是必要的态度，但这并没有持续很长时间，他的精神面貌随着比赛的进行逐渐衰退，在对阵毕巴和赫塔费的比赛中，他又回到了最糟糕的状态。

在周日的上半场，格列兹曼遇到了重重困难。巴塞罗那的进攻到了他脚下就哑火，但他跑回来后场帮助他的球队阻止赫塔菲的进攻。

他的防守贡献是受欢迎的，但这只是解决了他自己造成的问题。就像2018年他拍了一部纪录片来谈论自己如何拒绝巴萨，但最终他又在一年后加盟巴萨，导致巴萨的部分球员用了一段时间才接纳他。

在巴塞罗那内部，人们对格列兹曼的职业素养并无怨言，但这并不能阻止球迷的失望。虽然事情没有这么简单，但事实仍然是，如果巴萨能在转会窗更早的时候卖掉格列兹曼，他们可能就能留住梅西。

相反，当格列兹曼看起来似乎不适合继承王位时，他却被俱乐部邀请来继承王位。

2019年8月，格里兹曼在诺坎普首次亮相时，受伤的梅西正在看台上观看比赛。在8万名球迷面前，这个新到来的球员打进两球，向空中抛五彩纸屑，就像勒布朗-詹姆斯一样，这是一个预先计划好的庆祝活动。

除了一些偶然的高光时刻，在101场比赛之后，格列兹曼的一切似乎都没有按照计划进行。

对于格列兹曼来说，留给他时间已经不多了，他在俱乐部赢得的最高荣誉是欧联杯，只是在疫情后的市场上很难卖出高薪球员，才让他留在了巴萨。

如果他想要改变这一点，而科曼想要赢得主席拉波尔塔要求他赢得的重大奖杯，那么格列兹曼就不能再生活在梅西的阴影下，尽管人们越来越难以相信他能做到。

再也没有借口了。