没拿奖也不失望 范戴克：我和梅西没得比

在获得国际足联最佳男球员奖的第二名后，这位后卫说他无法与这位巴塞罗那球星相比。

利物浦球星维吉尔·范戴克坚持认为自己无法与莱昂内尔·梅西相比，否认了他对未能获得国际足联最佳男球员奖感到失望的任何说法。

本周一，范戴克在FIFA最佳球员评选中屈居第二，仅次于巴塞罗那球星梅西，尤文图斯和葡萄牙前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多分列第三。

这位中后卫表示，他无法与梅西相比，梅西在2018-19赛季的所有比赛中打入51球。

“投票的人做出了决定，你必须接受它。”范戴克告诉记者：“这就是事实，作为球员，你不能拿我和梅西做比较，因为这是完全不同的。我很自豪能来到这里。”

除了帮助他的球队赢得上赛季的欧冠冠军外，这位荷兰国脚带领他的国家参加了首届欧洲国家联赛决赛，在决赛中他们输给了C·罗纳尔多所在的葡萄牙队。

尽管范戴克没有获得这个大奖，但他仍然入选了国际足联年度最佳阵容。范戴克说，梅西的胜利并不令人失望。

“失望?你不会失望的。”他说：“我很高兴来到这里，成为年度最佳阵容的一员，在经历了去年的辛勤工作和出色表现之后。不幸的是，今天我没有赢，但我并不失望。”

利物浦将在周三对阵米尔顿凯恩斯，三天后将在英超联赛中对阵谢菲尔德联。