没想到吧？斯科尔斯有望成为曼联足球总监

据报道，保罗·斯科尔斯将出人意料地回到曼联，作为俱乐部夏季重组的一部分。

曼联传奇球星斯科尔斯是红魔历史上最好的中场球员之一，他和大卫·贝克汉姆、瑞恩·吉格斯、加里·内维尔一样，都是92届青训营的一员。

在弗格森爵士的指导下，他在20多个赛季中踢了718场比赛，赢得了11次英超冠军，3次足总杯冠军和2次欧冠冠军，是1998-99赛季不可思议的三冠王的关键一环。

曼联已经准备好与一名足球总监在幕后重组俱乐部，这是他们的首要任务之一，以帮助他们与榜首的曼城和利物浦这样的球队缩小差距。

索尔斯克亚目前的助理迈克·费兰被认为将被任命为技术总监。

根据《地铁报》的消息，斯科尔斯的名字将会出现在这个职位的候选名单中。

目前还不清楚斯科尔斯将会得到什么样的职位，但是人们认为他将在董事会层面上帮助球队做出决策，他在曼联的专业知识被认为是一个巨大的优势。

前英格兰国脚斯科尔斯此前曾在老特拉福德球场外度过一段时间。2013年退役后，这位现年44岁的前球员帮助尼基·巴特执教19岁以下青年队，之后在大卫·莫耶斯被解雇后帮助瑞恩·吉格斯管理一线队训练。

在进入媒体圈后，斯科尔斯在今年早些时候重返足坛，并在奥尔德姆部担任主教练。他在边界公园只呆了31天就辞职了，在他的任期内只赢了七场比赛中的一场。

前曼联球星帕特里斯·埃弗拉和达伦·弗莱彻也在考虑未来在俱乐部的角色。