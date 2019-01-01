没完没了 内马尔父亲证实需与巴萨解决诉讼

这位27岁的球员在2017年以2.22亿欧元身价转会巴黎圣日耳曼后，与他的前东家互相提起了诉讼。

内马尔的父亲证实，他儿子的顾问正在与巴塞罗那谈判，解决因他2017年离开巴塞罗那前往巴黎圣日耳曼而引发的诉讼。

在巴西人完成了从巴塞罗那到巴黎圣日尔曼2.22亿欧元的转会后不久，负责内马尔事务的公司就对巴塞罗那未支付奖金一事采取了行动。

这一诉讼反驳了巴塞罗那对内马尔的违约指控。

法庭之争仍在继续，《世界报》周四报道称，内马尔的法律团队采取了新的行动，要求巴塞罗那支付350万欧元的拖欠工资。

然而，在接受塞尔电台的采访时，内马尔的父亲，同时也是内马尔顾问的老内马尔表示，表示，这一行动是最初诉讼的一部分，并表示乐观地认为一切都会友好解决。

内马尔的父亲说：“这是关于他离开俱乐部后合同终止的要求。巴萨和我们都不担心。我们会解决这个问题的。”

内马尔对巴塞罗那的诉讼发生在一个转会传闻的背景下，这个夏天巴西球星几乎回到了他的前俱乐部。

这名27岁的球员明确表示他想离开巴黎圣日耳曼，他的前东家与他的转会联系紧密。

最终，内马尔留在了巴黎，在王子公园他面临着艰难的重新整合，因为他试图让愤怒的粉丝们相信，他仍然致力于球队成绩。

然而，在周四被问及是否会回到诺坎普时，内马尔的父亲守口如瓶，只是说：“他和巴黎圣日耳曼有合同。”