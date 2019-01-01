没完没了 内马尔父亲：巴黎和巴萨的谈判还未结束

这名前锋重返巴萨的希望似乎已经破灭，但看来这笔交易可能会重新开始。

据内马尔的父亲兼经纪人透露，巴黎圣日耳曼和巴塞罗那可能会为内马尔敲定一笔交易，因为谈判还没有结束。

在本月欧洲转会窗口关闭之前，内马尔与诺坎普的回归紧密联系在一起。

据称，这位巴西巨星在以创纪录的2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.49亿美元)的价格离开巴萨两年之后，非常渴望回到巴塞罗那。

巴黎圣日耳曼体育主管莱昂纳多证实内马尔想离开俱乐部，并表示如果出价合适，他可以转会。但是巴萨和巴黎圣日耳曼未能达成协议，据报道西甲豪门皇家马德里的报价也被拒绝。

内马尔与巴黎圣日耳曼的合同还剩三年，他本赛季还没有为法甲冠军出场。巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔表示，在他的未来得到解决之前，他不会选择这名27岁的球员。

在没有达成任何协议的情况下，转会窗口的关闭似乎标志着转会传闻的结束，巴塞罗那主席巴托梅乌证实，西甲冠军不会在1月份的转会窗口中提出新的报价。

不过，老内马尔对儿子在法国首都的长期未来提出了新的质疑。

“俱乐部之间的谈判还没有结束。”他在爱丁堡体育会议上说：“巴西人只想待在他快乐的地方，他在巴塞罗那非常快乐。当他的朋友问他是否想回去时，这令他很沮丧。”

据报道，巴萨向巴黎圣日耳曼提出了现金加球员的报价来实现转会，其中包括登贝莱和伊万·拉基蒂奇。

据够力足球上个月报道，拉基蒂奇已经准备好转会法国，但是登贝莱在从多特蒙德转会巴萨两年之后仍然不愿意离开。

内马尔的父亲补充说：“作为一名经纪人，当没有允许你来去自由的架构时，你会感到软弱。他的合同中没有买断条款，这让事情变得非常困难。我们力争达成协议。我们把最好的自己给了他。”