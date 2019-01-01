没博格巴没问题 范登贝克：皇马中场悲剧的答案

在今夏错过了博格巴之后，这家西班牙豪门转向了这位22岁的球员。

“Donny nog een jaar”是KC &Sunshine乐队hit Baby Give It Up的主题曲，这首歌在周六约翰·克鲁伊夫体育场迅速而反复地传播开来。

阿贾克斯在5-0大胜埃曼的比赛中表现出色，这表明他们可以在没有德容和德利赫特的情况下生存下来，但他们的球迷明确表示，他们不会放弃这一名球星。

在范德贝克帮助这支荷甲冠军取得领先的几秒后，球迷唱响了这支20世纪80年代的迪斯科经典舞曲，恳求这位22岁的年轻人拒绝皇马的邀请，在阿姆斯特丹再呆一年。

这家西班牙豪门的手法众所周知，但是球迷有理由对此保持乐观。

荷兰媒体称范德贝克犹豫不决，因为他在伯纳乌的角色还不确定，而西班牙最新的报道称皇马希望等到明年再签下他。

就连范德贝克自己也不确定周二的欧冠资格赛对阵帕克的比赛是否为最后一次穿上阿贾克斯的球衣，他在周六说：“我真的无法告诉你，我也想知道。”

皇马已经开始了一个重建计划，在这个转会窗口花费了他们3亿多欧元。阿扎尔、卢卡·约维奇、弗兰·门迪、埃德尔·米利唐和罗德里戈都被签下，以帮助他们从低迷的2018-19赛季中恢复过来。

新签入的球员在火力、速度、天赋和防守方面都是球队本来所缺少的，他们在西甲联赛中排名第三，落后冠军巴塞罗那19分，他们创下19年来的最低进球纪录，以及十年来最差的防守记录。

然而，有一个领域他们还没有解决:中场。

皇马方面将博格巴列为他们完成大手笔转会的首要目标，但曼联未能——或拒绝——在上周四英格兰转会窗口关闭前签下一名替代者，这表明他们的追逐已进入死胡同。

与世界杯冠军博格巴相比，范德贝克可能是齐达内球队一个令人惊讶的替代者，但这位荷兰国脚已经证明他可能是一个出色且便宜得多的解决方案。

老迈的莫德里奇、托尼·克罗斯和卡塞米罗是皇马首发的三名中场球员，皇马需要注入年轻的活力、速度，尤其是在中场的进球数字方面。上个赛季，莫德里奇和卡塞米罗在所有比赛中只有四个进球，托尼·克罗斯五个。而范德贝克攻入17粒进球，其中4粒是在欧冠中打进的。

阿贾克斯在新赛季已经踢了四场比赛，范德贝克在过去四年里保持着令人印象深刻的记录，新赛季他已经有两个进球和三个助攻。

自从他在2015年的处子秀以来，范德贝克已经逐渐成长为一名极具威胁的攻击型中场，他有能力攻破最稳固的防守。

与拜仁慕尼黑、尤文图斯和热刺一起，皇马亲眼目睹了范德贝克的威胁，他的进球和助攻在上赛季阿贾克斯令人意外的欧冠半决赛之旅中发挥了关键作用。

范德贝克总是孜孜不倦地跑动，他随时可以送出传球，他把自己出色的技术和简单而高效的传球很好地运用在了这支总是利用速度和想象力在寻找对手防守漏洞的球队身上。

范德贝克时刻关注着周围的情况，他很容易就能找出大片的空间，而且很容易就能进入其中，就好像他面前有几英亩开阔地一样。无论他是踢边路，还是深入进攻来支持前锋，抑或是填补9号的空缺，他总是希望帮助球队进入有威胁的区域。他就是一个直接的威胁，似乎总是出现在正确的地方实现破门或者助攻队友。

在与巴萨的新英雄德容和热那亚的舍内挥手告别后，这位土生土长的荷兰球员是帮助球队收获国内双冠王和闯进欧冠四强的最后一名首发中场。

尽管失去了三名关键球员，埃里克·滕哈格的球队仍然保持着良好的状态，但如果他们想复制上个赛季的成就，范德贝克也许就是关键因素之一。

腾哈格告诉记者：“我们都希望范德贝克能再呆一年，凭借他都活力、视野和门前的能力，他在中场扮演着至关重要的角色，他一直在欧洲各大俱乐部的聚光灯下踢球。”

他可能不像博格巴或其他夏季目标球员内马尔那样引人注目或富有魅力，但皇马追逐一名如此出色地将中场和进攻结合在一起的球员并不令人意外。

范德贝克将会给齐达内的球队带来上赛季明显缺少的东西，他将为阿扎尔、约维奇和本泽马等人创造机会，就像他为齐耶赫、塔迪奇和亨特拉尔所做的那样。

博格巴和内马尔可能是皇马今夏真正想签下的球员，但当他们想要解决造成如此灾难性的2018-19赛季突出问题时，范德贝克可能是他们真正需要的球员。