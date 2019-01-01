没了穆帅的日子真开心 博格巴回归快乐足球

在穆帅担任曼联主帅时，博格巴是长期的板凳队员，但新主帅索尔斯克亚的到来让他逐渐找回了状态。

尽管身价高达8900万英镑，并随队获得了世界杯，但博格巴在穆帅手下的日子并不好过。状态不佳加上不时被媒体爆出两人之间产生的冲突，让博格巴被穆帅一直按在板凳上直到自己离任。而同时，这也让各类转会新闻四起，最令人注意的便是意甲霸主尤文曾一度被传邀请博格巴重新加盟的新闻。不过，在索尔斯克亚担任临时主教练之后，博格巴状态火速回升，他也承认自己又能快乐地踢球了。

在接受曼联官网采访时，博格巴表示：“很明显，现在情况很好，11月之前，我上场的机会并不多，所以能够回归赛场，和队友们一起踢球并享受这个过程真的很好。”

在对阵哈镇和伯恩茅斯的比赛中，博格巴都有进球收获，优异的表现让他在上月当选了当月最佳球员。当被问到自己最喜欢自己的哪里进球时，博格巴说道：“我的话，是对阵伯恩茅斯时打入的那粒头球。这可能不是我最漂亮的进球，但我还是想选它。埃雷拉传得很到位，时间掐的也很准，所以这粒进球很棒。”

在2-0击败纽卡的比赛中，博格巴遭遇对方球员飞踹，并因此错过足总杯第三轮与雷丁的比赛。不过目前他伤势已无大碍，在周日与热刺的交战中很有可能首发，同时，曼联也努力向六连胜发起冲击。

“我们是曼联，取胜是传统，”博格巴补充道。“我们很清楚英超的难度，也还有很长的路要走，但这五场比赛让我们更有信心。”

“我们已经做好了充分的思想准备，在接下来赛季里，我们只想继续保持目前的态势。”

曼联目前处在英超积分榜第六位，不过于前四的距离已经缩小到了6分之内。