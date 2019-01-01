沛公不满人为判定导致输球：有VAR我们就是赢家

根据西汉姆主帅的说法，在对老特拉福德的比赛中，西汉姆表现得“非常好”，但遗憾的是他们并没有得到全部三分。

佩莱格里尼认为，如果周六在老特拉福德的比赛中有VAR的使用，西汉姆将可能击败曼联。

在英超联赛主场2-1取胜的过程中，曼联三次受益于裁判有争议的判罚。

在比赛的早些时候，菲利普·安德森的一个进球因越位而被判无效，之罗伯特·斯诺德格拉斯对胡安·马塔铲球犯规，裁判判决点球，博格巴为曼联首开纪录。但佩莱格里尼认为犯规的地点在禁区之外。

中场休息后，铁锤队通过令人印象深刻的费利佩·安德森扳平比分，场上局面也似乎更有利于客队。但博格巴在第80分钟时打进的第二粒点球帮助曼联锁定了比分。

瑞安·弗雷德里克斯从后面绊倒了安东尼·马夏尔，也有人认为这位红魔边锋在接应直传球时已经越过了对方的最后一名防守队员。

佩莱格里尼在新闻发布会上说：“很难说我们为什么没能从比赛中带走一个积分，甚至可能是三分。”

“对我来说，很高兴看到球队在老特拉福德对阵曼联时的表现。这是一场非常好的比赛，我们很不幸（没有得到理想的结果）。”

“我不想抱怨裁判，因为所有的判罚都很艰难。”

“（菲利佩·安德森被判进球无效）那一次双方是平行的，只差一只脚，所以裁判才会烦犯这个错误。如果我们有VAR回看的话，那就是一个有效进球。”

“他们的第二个进球是我们的失误，但也是越位。拉什福德碰到了皮球，所以是越位。”

“我们在那个进球上也犯了一个错误，我没有因为裁判而抱怨我们输了。

“这三个决定都非常艰难。这是不可能看到的，但有了VAR，我们能够赢得这场比赛。”

曼联的胜利使俱乐部距离前四名仅差两分，而西汉姆在失利后排名第11。