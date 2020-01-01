沙欣：克洛普的特别之处在于他从来不会忘记自己是普通人

自负在足球比赛中几乎不可避免，但这位前多特蒙德球星表示，自己的前主帅从来不会忘记脚踏实地。

前多特蒙德球员努里·萨欣表示，他的前主帅尤尔根·克洛普之所以如此特别，是因为这位德国主教练从来不会忘记他是一位普通人。

克洛普曾在西尼亚伊杜纳公园与沙欣并肩前行，这位德国教头赢得了两次德甲冠军，一次德国杯冠军以及两次德国超级杯冠军，并带领“大黄蜂”在2012-13赛季闯入了欧冠决赛，

沙欣曾经是克洛普的关键球员，他在多特蒙德的表现让他实现了转会皇家马德里的梦想。不过他在白衣军团的经历并不成功，只为这家西甲豪门在联赛中出场4次，随后就被租借去了利物浦。

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尽管如此，沙欣依旧没有忘记自己在克洛普手下学到的东西以及取得的成就，他很高兴看到自己的老教练带领利物浦脚踏实地得不断壮大。

31岁的沙欣在接受Kicker meets DAZN播客采访时表示:“克洛普最特别的地方就是他很正常。我认为如果你是他，保持清醒是非常困难的。”

“我和他曾一起度过危机时期，他从未忘记如何做一位普通人——这是他最大的优点。当然，还有他作为一名足球教练的专业水平。”

当谈到克洛普的战术水平时，沙欣补充道:“对他来说，控球和反击的结合非常重要，因为这样才能在长时间内都不给其他球队任何机会，利物浦目前可能是在这方面做的最好的球队了。”

“在利物浦执教利物浦的初期，他们只是擅长反击，但现在他们已经进化了，就像2008年和2009年的巴萨那样，能够完美平衡攻防，在控球和防反将方面都很擅长。”

在2018年离开多特蒙德后，沙欣加盟了现在所在的云达不莱梅，随着这位土耳其球星进去了职业生涯的暮年，他承认自己非常期待在日后成为一名教练。

“我对这个职业非常感兴趣，这一切都源于尤尔根·克洛普，并在托马斯·图切尔身上延续。我对这个职业充满热情，我试着吸收很多东西，还试着从采访和纪录片中学到一些东西。”

“我不想和其他人一样，我想找到自己的教练风格。克洛普是衡量一切的标尺，但我发现彼得·博斯和图赫尔的战术也很有趣——还有罗杰斯的训练课，我还试着读每一本关于佩普·瓜迪奥拉的书。”

“除此之外，还有弗罗里安·科费尔特，我特别喜欢他对球员位置的看法，我现在也有朱利安·内格尔斯曼的电话号码，所以我也会给他打电话的！”

“我不知道我会成为一个好教练还是一个坏教练，但我知道我会喜欢这份工作。”