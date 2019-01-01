沙奇里想要留在利物浦：这是欧洲最好的俱乐部

瑞士国脚坚称他在安菲尔德很开心，尽管他没有参加战胜热刺的欧冠决赛。

沙奇里说他决心留在利物浦，尽管他不得不在新加冕的欧洲冠军球队里只能得到一个替补位置。

这位瑞士国脚在安菲尔德的处子赛季只打了7次90分钟的比赛，其中一次是4-0大胜巴塞罗那。

莫·萨拉赫占据了他喜欢的右翼位置，当他签约的时候，沙奇里知道他将面临一个艰巨的任务，那就是把他无法成为首发的11人阵容，但他依然很高兴成为球队的一员。

“我在利物浦，欧洲最好的俱乐部。”沙基里告诉够力足球。

“教练有很多好的选项，必须决定谁能上场。我在转会之前就知道这里的竞争非常激烈。”

“我有一份长期合同，我一定会留下来。”

去年夏天，沙基里以1350万英镑(1700万美元)的价格从降级的斯托克城转会而来，他在对阵曼联和哈德斯菲尔德的比赛中担任替补，为球队贡献了制胜球和助攻，并在各项比赛中打入6球和送上5次助攻。

其中一个助攻出现在逆转巴塞罗那的胜利——正是他的传中，维纳尔杜姆在比赛中攻入头球帮助球队在总比分上与巴萨齐平。

这是他在小组赛输给巴黎圣日耳曼队后第一次代表球队出场，尽管如此，这是一次至关重要的比赛，他很高兴能在为默西塞德郡带来第六次欧洲杯上发挥自己的作用。

他说：“对我来说，再次拿着金牌站在这里是一个特殊的时刻。”

“我只是感到骄傲和快乐。我想我为这个冠军贡献了自己的一份力量。”

27岁的沙奇里与利物浦的合同到2023年到期，鉴于他有能力在替补席上提供不同的威胁，克洛普似乎不太可能急于放他走。

现在，他自2013年跟随拜仁慕尼黑之后，获得了个人的第二个冠军联赛奖牌，并将在12月利物浦前往卡塔尔的比赛中可能获得第二个世俱杯冠军。

不过，在那之前，他把注意力转向了国家队的比赛，因为瑞士将在周三参加对阵葡萄牙的欧国联决赛。

如果他能帮助球队取得胜利，他很可能在决赛中遇到利物浦的一些队友，英格兰和荷兰将在周四进行对决。