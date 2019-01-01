沙奇里不满上场次数 但强调理解球队和主帅

本赛季沙奇里在红军鲜有上场机会，虽然部分原因是由于伤病造成，但他仍表示自己不后悔选择加盟利物浦。

截至目前，本赛季沙奇里还未获得上场机会，如果从今年一月份开始计算的话，这位从降级球队斯托克城来到安菲尔德的攻击手也仅仅代表红军首发出场过一次。

在目前的红军账下，萨拉赫和马内牢牢的占据锋线两翼，并且奥里吉作为常规替补的做法看上去已经牢不可破。这也让沙奇里在阵容的前景更加的暗淡。

但是，今年已经27岁的瑞士人觉得对于利物浦这个等级的球队来说，应该要对这种情况习以为常。

沙奇里告诉Schweizer Illustrierte：“我当然不满意我的上场次数。”

“但是如果谁都能满意的话，那还要教练干什么。克洛普不能私下和球员讨论出场的问题，这是再正常不过的事情了。”

“我们拥有一个强大而才华横溢的阵容。很多人都在等待着属于自己的机会。”

“我从来不会对教练有意见，克洛普知道我已经做好了准备。”

本赛季伤病一直困扰着沙奇里回归赛场的努力。但是上赛季这位瑞士球员六球五助攻的表现赢得了俱乐部上下一致的尊重。

尤其是上赛季联赛中他替补出场独中两元帮助主队3-1击溃曼联，以及欧冠半决赛中他助攻奥里吉帮助红军4-3逆转巴萨的比赛更是让他至今回忆起来都感到十分骄傲。

“在对阵巴塞罗那的欧冠次回合比赛中我首发出场，这是一场永载俱乐部史册的比赛。”

“而且正是因为我的两粒进球帮助俱乐部击败死敌曼联。现在他们仍然经常称我为传奇。”

“不论现状如何我都渴望更多的上场机会，我很开心呆在利物浦。我依然在球队中拥有一席之地因为我是一名经验丰富的球员。我认为我是球队的领袖之一。”