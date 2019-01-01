沙佩科恩斯提前三轮惨遭降级 时值空难三周年

这支巴西球队经历了一个他们从未有过的赛季结局。

就在2016年造成71人死亡的空难过去三周年的前一天，沙佩科恩斯在主场0-1输给博塔弗戈，这是该俱乐部历史上首次从巴甲降级。

理论上，在还剩三轮落后9分的情况下，沙佩科恩斯可以追上排名第16的塞阿拉，但由于对赛关系处于劣势，他们仍然无法超过对方。

俱乐部队长道格拉斯发现，在球队的降级被证实后，他很难公开发言。

“这是一个微妙的时刻，在这种情况下很难找到语言。”他告诉Premiere FC：“我们球员很抱歉让沙佩科恩斯处于这种境地，但沙佩科恩斯一直表现得很团结。我认为现在是时候让整个社区重新团结起来，重新安排事情，让一切回到正轨，让沙佩科恩斯回到巴甲，这是属于俱乐部的地方，继续创造这个美丽的故事。”

2009年，沙佩科恩斯通过丁级联赛进入巴西职业联赛，此后，沙佩科恩斯一路高歌猛进，此前从未降级。

他们在2014年首次进入巴甲，并在前两个顶级联赛赛季中分别取得了第15名和第14名的成绩。

悲剧发生在2016年11月28日，一架载有77人的飞机在哥伦比亚坠毁，其中包括几乎全部的一队人员、管理人员和记者遇难，只有6名乘客幸存。

沙佩科恩斯俱乐部在2017年的意甲联赛中排名第八，球队最初由租借球员、自由签约球员、年轻球员和两名空难幸存者组成。

降级后，俱乐部将在下个赛季参加乙级联赛。