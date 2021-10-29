沉迷于控球 哈维的巴萨将如何排兵布阵？

这位传奇中场有望取代离任的罗纳德-科曼担任巴萨主教练，并将“巴萨风格”带回诺坎普

甚至在哈维结束为巴塞罗那效力之前，他未来会回归俱乐部已经是一个不言自明的秘密。

这位加泰罗尼亚人在巴塞罗那效力了25年，在2015年赢得三冠王之后，35岁的他离开了巴塞罗那，但这是一次“稍后再会”而不是“再见”。

当时的主教练路易斯-恩里克对哈维离开球队加盟卡塔尔俱乐部阿尔萨德感到遗憾，这位中场球员在那里结束了他的球员生涯。恩里克说安东：“这个世界上没有第二个的哈维。作为一名球员，他几乎是独一无二的。”

那么作为一个教练的哈维呢？情况不尽相同。哈维和瓜迪奥拉、克鲁伊夫来自同一所学院，现在他正准备作为巴塞罗那的传奇人物回到诺坎普，他可以带领球队重新焕发活力。

作为俱乐部最成功的球员之一，他球员生涯曾为球队出场767次，他对“巴萨风格”略知一二。虽然巴萨的足球风格指南不是他写的，但他很喜欢这种风格。

他在球场上的表现堪称完美，率领巴萨赢得了8次西甲冠军，4次欧冠冠军，国家队层面上，他则赢得2010年世界杯冠军和两次欧洲杯冠军。

在现任曼城主教练瓜迪奥拉的带领下，哈维成为了足球史上最优秀的中场球员之一，现在他在场边仍然保持着同样的风格。哈维一直是阿尔萨德的教练，他曾在2021年带领球队赢得联赛冠军，还曾两次获得卡塔尔杯和其他荣誉。

他的球队渴望控球权，就像哈维作为球员时一样。他对《教练之声》杂志说道：“我很清楚，我的球队必须控球。”

“当我还是一名球员的时候，我尽一切可能通过控球来控制住比赛，现在坐在教练席上，这种情绪越发强烈。我痴迷于控球，不仅仅是为了拥有控球权，而是为了进攻和创造机会。”

数据支持着哈维。阿尔萨德在最近五场联赛中打进了24个球。相比之下，科曼单调乏味的巴塞罗那只有6个进球。阿尔萨德在34场联赛中保持不败，哈维在他执教的93场联赛中只输了16场。

这位41岁的巴萨名宿本赛季倾向于使用三后卫阵型，3-4-3或3-5-2，这很奇怪，因为据报道，巴塞罗那主席拉波尔塔曾指示教练科曼不要使用上赛季表现良好的三后卫阵型。

然而，哈维并不认为阵型是关键。他更关心的是球队如何构建比赛。

他说道：“最重要的事情是打开球场，拓宽它，尽可能的宽，尽可能的深，我们在训练中不断在站位上进行提高……产生数量上的优势。在对方半场尽可能多的活动。”

哈维的巴萨将会是一支逼抢强度很大的球队，而在科曼的领导下，他们很少能做到这样。哈维会花上几个小时来训练球员，告诉他们在什么时候该去哪里。这将不同于以前的体制，在巴萨，球员们抱怨缺乏训练和战术指导。

哈维说道：“皮球不是炸弹而是一件珍宝。他们应该享受控球的乐趣。最后，拥有球权是会上瘾的。足球中最重要、最美妙的事情就是控球并带球进攻。”

在巴塞罗那呆了这么长时间，哈维知道球队不仅仅需要赢球，而且需要有风格的赢球。科曼被解雇的部分原因是他的球队既不善于踢出赏心悦目的足球，也不善于创造结果。

科曼的球队在控球方面显得无能为力，如果不依靠个人闪耀的时刻，就无法突破对手的防线，而哈维的球队在每个方面都能创造机会。

而当对手控制球权时，哈维的目标就是让对手窒息，迫使他们不得不长传。哈维自己也承认他的比赛风格中有一个风险，那就是对手会长传冲吊前锋，而对手前锋可能会因此和巴萨的后卫一对一。这就是阿尔萨德的一些比赛比分很大的原因。

如果哈维坚持拉波尔塔喜欢的4-3-3阵型，他将需要让埃里克-加西亚和阿劳霍担任中后卫。加西亚轻松地进行位置前提并踢中场，而阿劳霍有回追和阻止对手反击所需具备的速度。

哈维将寻找边路宽度，一旦登贝莱和法蒂都恢复健康，他们将被安排在边路，而斯特林则被认为是他的转会目标。

如果他选择3-4-3阵型，那么巴萨将有机会使用布斯克茨和德容，以及佩德里和加维这两个俱乐部中场的超新星。

到目前为止，一切顺利。但肯定有一些缺点，否则哈维早就被任命为巴萨主帅了。他从未赢得过亚冠冠军，这与过去五年巴塞罗那在欧洲的遭遇类似。

他的球队在半决赛的第一回合中以1-4的比分输给了阿尔希拉勒，虽然次回合他们以4-2的比分赢得了比赛，但这并不足以晋级。

卡塔尔足球专家苏德什-巴尼亚告诉Siempre Positivo播客：“人们对阿尔萨德的期望一直是赢得联赛冠军。”

“在哈维的带领下，他们上赛季首次赢得了联赛冠军，现在他们处于争冠的有利位置。他们现在认为这个挑战已经不足够，并且想要达到亚冠水平。”

拉波尔塔担心哈维在高水平比赛中缺乏经验，但是绝望和缺乏其他强有力的选择让巴塞罗那走到了这一步。

哈维将如何执教他的前队友——阿尔巴、布斯克茨、皮克和罗贝托——以及他是否有足够的勇气在必要时放弃他们，还有待观察。

无论是在他身上还是在球队内部，都有潜在的隐患，但从理论上讲，哈维是那个能带领巴萨迅速回到他们所渴望的道路上的人。