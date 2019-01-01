沃诺克等不及英国脱欧成功：其余世界的都去死吧

在围绕英国在欧盟内部前途的公开辩论中，这位经验丰富的老板加入了自己一贯直率的观点。

就在英国其他地区屏息以待英国混乱的“退欧”计划结果如何之际，加迪夫城主帅尼尔•沃诺克日前证实，他已经“等不及”退出欧盟。

自英国在2016年的公投中以微弱多数支持该提议以来，英国脱欧的细节一直占据着各大媒体的头条。

现在，随着与欧洲达成协议的最后期限日益临近，该国议会仍陷于僵局，要求举行第二次公投的呼声越来越高。

这无疑是一个需要极大耐心和积极度敏感的话题；但以直言不讳的公开声明著称的沃诺克却采取了不同的策略。

当被问及英国脱欧是否加大了卡迪夫转会市场的难度时，他对记者表示:“我认为，一旦英国知道他们在做什么，（签下球员）就会很简单……任何转会窗口对我来说都很困难，不仅仅是这个。”

“我不知道为什么政客们不去做这个国家想要做的事情。”

“他们举行了公投，现在我们看到不同的政客和所有人都试图介入……为什么我们一开始就进行了公投呢?”

“我迫不及待地想摆脱它。我想我们会从这该死的事件中得益更多。在任何一个方面。”

“当然，足球方面也是如此。余下的世界都去死吧。”

回到足球界，周五利兹联队主教练马塞洛·贝尔萨派出一名“间谍”去观察对手德比郡的训练，这一消息一出，整个联赛都被间谍活动和阴谋活动搅得天旋地转。

公羊的主教练弗兰克·兰帕德没有看到有趣的一面，但是沃诺克在训练中采取了一种更加放松的态度，然而贝尔萨坚持认为这是“正常的”操作。

“很有趣，不是吗？”这位经验丰富的教练补充道。

“我的意思是贝尔萨说他们在世界各地都这样做。听着，我希望他们来看我们，这会把他们弄糊涂的。非常欢迎他们来观看我们的训练。”

加迪夫在英超联赛中目前排名第17，只比倒数3名多1分。