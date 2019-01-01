沃诺克抨击萨拉赫戏剧性假摔：简直9.9分的表现

周日在主场输给英超冠军争夺者的比赛后，卡迪夫主帅对点球判罚并不高兴。

利物浦球星萨拉赫在摔倒赢得点球时的戏剧性表演，在愤怒的卡迪夫城主教练沃诺克看几乎完全应该得到满分10分的评分。

周日，利物浦在南威尔士以2:0的比分击败了面临降级威胁的蓝鸟队，继续了他们对英超冠军的追逐。

维纳尔杜姆给客队带来了领先优势，而在萨拉赫被撞倒后，詹姆斯-米尔纳将优势扩大了一倍。

然而，沃诺克对这一判罚并不高兴，他猛烈抨击了埃及球星过于轻易倒地的表演。

“又一次，有一两件事对我们不利，但我总是那样，不是吗？”卡迪夫主教练对着媒体开火道。

“如果你在比赛中做出这样的行为，将会得到很多点球。这是一个很勉强的点球判罚。”

“在拖拽结束时，跳水的戏剧性表现值得妥妥的9.9分。那是汤姆·戴利的看家本领。”

那次有争议的判罚并不是唯一一个遭到这位老教练反对的决定。

“不仅仅是(利物浦)的点球，我认为我们应该在中场休息后获得一粒点球。”他补充道。

他说：“当你看到罗伯逊拖拉球衣的样子时，所有的电视评论员都说，这就是明文规定的点球啊。”

“但他们侥幸逃脱了惩罚。他们说太阳可能已经照到巡边员的眼睛里了。”

输给利物浦意味着卡迪夫仍然面临着降级的严重危险。

这家威尔士俱乐部离降级安全区布莱顿只有三分之遥，而海鸥队也还有一场比赛还没踢。

但沃诺克坚称，他的球队将继续战斗到最后。

“我不能要求我的球员付出比现在给予得更多了。”他说。

“球迷们太棒了，我们今天的表现真的让我很高兴。我们不想坐以待毙，我们想要积极乐观，我认为我们也是这么做的。”

“我们面对的是一支优秀的球队。一支没有弱点的球队。所以，我认为这是一场精彩的表演。”