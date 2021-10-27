沃特福德门将：萨拉赫赛后问我关于点球的事 难怪他能成为最佳

在利物浦战胜沃特福德后，这位埃及球星向沃特福德门将问了一个关于点球的问题，这给他留下了深刻的印象

沃特福德门将本-福斯特表示，在利物浦5-0战胜沃特福德之后，他和萨拉赫进行了一次谈话，而这次谈话让他确信萨拉赫是一个顶级职业球员。

在10月16日的英超联赛中，萨拉赫攻入了一个不可思议的进球，帮助他的球队在客场击败了沃特福德。

但是最让福斯特印象深刻的是埃及球星在终场哨声响起后问他的一个问题。

福斯特在他的视频博客the Cycling GK中讲述了萨拉赫的故事，他说道：“我特别想说的是关于萨拉赫的那部分。关于他在比赛结束后对我说的话，他的话让我想到：‘哦，天哪，你太职业了，太有动力了。你想成为最好的自己。’”

“他们刚刚以5-0的比分赢了比赛，萨拉赫在比赛中进了一个球。他在赛后找到我，他用手捂着嘴因为他不想被摄像机拍到。但是他上走过来对我说：‘本，本。’我说：‘怎么了？’他说：‘如果我得到点球，你会往哪个方向扑？’”

“他一说完，我就想：‘哦，你真聪明，真聪明。’因为我们要做研究。例如，所有的守门员都会对前锋进行研究，并试图搞清楚他们最近的4个、5个或10个点球可能踢向哪个方向。萨拉赫，他最近的五个点球都打向了守门员的右边。”

“所以我看着他，然后说：‘我会扑向我的右边，因为你最近五个点球都射向了右边。’他脸上露出了灿烂的笑容，咧嘴一笑，说道：‘是的，谢谢你。我需要知道。’”

“所以，不满足于以0-5赢得比赛，不满足于进了一个球，不满足于被评为全场最佳，他必须知道下一场比赛的细节，以及如果下一场他要罚点球，他应该怎么罚。对我来说，这就是为什么萨拉赫能达到最高级别，他是最棒的。”