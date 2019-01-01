沃特福德破球队纪录签下萨尔 转会费3500万欧元

这位21岁的塞内加尔国脚已经和沃特福德签下了一份5年的合同，这也是他们在夏季签下的第四份重要合同。

沃特福德已经完成了与雷恩前锋伊斯梅拉·萨尔的签约，据报道，这笔交易包括附加费用在内，价值3500万欧元(合3230万英镑/ 3920万美元)，创下俱乐部转会费纪录。

这位21岁的球员整个夏天都是大黄蜂的目标，他是塞内加尔队的一员，参加了非洲国家杯的决赛。

在维尔贝克离开阿森纳后，他与沃特福德达成了一份为期三年的合同。

萨尔已经和格拉西亚的球队签下了一份五年的合同。在法国的比赛中，他在50场比赛中打进13球，助攻11次。

这些表现帮助雷恩获得了法国杯的冠军，同时他们也享受了欧联杯十六强的赛程，在那里他们被阿森纳淘汰出局。

萨尔成为沃特福德今夏签下的第四笔重要球员，克雷格·道森和巴什鲁也加入了维尔贝克的行列，他们将在这个夏天后为俱乐部效力。

上赛季在足总杯决赛中失利的沃特福德希望能在联赛中取得超过第11名的成绩，而此前他们曾考虑过进军欧洲赛场。

而且，由于没有主力一线队球员在转会窗口期间离开俱乐部，球队希望能在2019- 2020赛季取得排在积分榜上半区的成绩。

萨尔主要在右路踢球，但在左路和中路他都能踢，他将是帮助球队达到进球的关键。

2017年夏天，他从梅兹加盟雷恩，在法甲出场77次。

萨尔还代表塞内加尔出场18次，和利物浦球星萨迪奥·马内一起组成了可怕的锋线。

他可能不是最后一个在最后期限到来的沃特福德球员，托特纳姆的边后卫丹尼·罗斯被传将转会到他职业生涯早期租借效力过的俱乐部。