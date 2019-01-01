沃格尔：扎卡比沙奇里萨拉赫更让我印象深刻

现在的阿森纳人给他的前任教练留下了深刻的印象。

前巴塞尔教练海科·沃格尔认为，格兰尼特·扎卡是他在巴塞尔见过的最好的球员，甚至超过了沙奇里和萨拉赫。

在过去的10年里，扎卡是瑞士豪门众多天才球员中的一员，在加盟门兴格拉德巴赫和阿森纳之前，在一线队打了两个赛季。

他是在沙奇里之后一年进入一线队的，据沃格尔说，当时沙奇里已经设立了一个很高的标准，在此之前的一个赛季，这名现利物浦球员在帮助巴塞尔获得国内双冠王的过程中发挥了巨大的作用。

沃格尔相信，理解沙奇里所设立高水准是理解为什么扎卡是他在瑞士俱乐部的最好的球员的关键。

“格兰尼特·沙卡，”沃格尔在被够力足球问及谁是他在巴塞尔最令人印象深刻的球员时说。“你必须了解背景。沙奇里带来了令人难以置信的炒作，很快就被整合并表现得很好。”

“在第一个冠军赛季，比分非常接近。在最后一个比赛日，我们有一个客场对小男孩，那是一场决定冠军的比赛。”

“沙基里在对阵杜比亚的比赛中担任左后卫，杜比亚本赛季已经攻入30多个进球。沙奇里完全控制住了他，打了一场出色的比赛。”

“所以他给人的印象非常深刻，即使是在曼联的比赛中。他在那里的自我理解令人难以置信。像埃弗拉这样有经验的球员都从他身上弹开了。他在对阵曼联的两粒进球中都有贡献。”

尽管沙奇里在过去的三个赛季都获得过瑞士联赛的冠军，但扎卡让沃格尔在第一次见到他时就被他的领导能力留下了深刻的印象。

“那是格兰尼特成为17岁以下世界冠军的时候，”沃格尔说。“这是一次国际比赛，我们和巴塞尔进行了友谊赛。格兰尼特早第70分钟被换上场。在第75分钟，他得到了球，移动了几米，然后在25米的距离起脚传中。”

“我还记得后来我坐在公交车上想：你说的是沙奇里吗？我认为扎卡更好。”

这就是我个人对他的爱的开始。在18岁的时候，他的行为和观点都非常清晰。他是天生的领导者。此外，萨拉赫却是以另一种方式给人留下了深刻印象。”