沃德-普劳斯英超已打入14个直接任意球 距追平贝克汉姆的纪录还差4个

詹姆斯-沃德-普劳斯被广泛誉为当今英超联赛最好的定位球专家，这位南安普顿队长已经接近追平曼联传奇球星贝克汉姆保持的英超定位球纪录。

目前，贝克汉姆是英超联赛直接任意球破门次数最多的球员，但普劳斯现在正在猛烈追赶。

在英超踢球期间，贝克汉姆一共打进了18个直接任意球，而普劳斯现在的英超直接任意球破门次数已达到14次，他在南安普顿对阵布莱顿的比赛中梅开二度，其中就有一个任意球破门。

27岁的普劳斯已经来到了排行榜第二位，谈及自己追赶贝克汉姆的纪录，普劳斯说道：“我最大的动力是亲自见到贝克汉姆，他是我儿时的偶像，如果我真的能追平他的纪录，希望他愿意和我见面，但我还有很长的路要走。”

排在普劳斯身后的是C罗，他一共12次在英超打进直接任意球，切尔西名宿佐拉和阿森纳名宿亨利的纪录也为12个。

虽然直接任意球进球数接近追上贝克汉姆，但普劳斯在其他数据方面和小贝还有相当远的距离。效力曼联期间，贝克汉姆出场265次打进65球，而普劳斯至今为南安普顿在英超出场301次，打进39球。

不仅如此，贝克汉姆还有6座英超冠军、2座足总杯冠军和1座欧冠冠军。