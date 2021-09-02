沃德尔：英格兰一直用不好格拉利什这种类型的球员 我怕他被浪费了

这位前热刺边锋表示，曼城球星是另一个不符合三狮军团模式的组织核心

沃德尔表示，格拉利什将难以成为英格兰版的齐达内或哈吉，因为这位曼城球星也会掉进和他之前一样的陷阱。

在2020年欧洲杯期间，对这位英国足球史上身价最高的球员成为万众期待之人。

索斯盖特在欧洲杯中带领英格兰进入了决赛，但格拉利什在很大程度上只能当一个替补，而沃德尔担心这位价值1亿英镑的天才球员可能会走上前辈保罗-默森以及勒蒂西埃的老路。

沃德尔告诉够力足球：“索斯盖特的首选将是斯特林，因为他在欧洲杯上表现不错，打进了几个球。”

“他喜欢斯特林的工作方式——他逼抢，追逐，速度很快，他会追着对方的边后卫和右路球员，他是第一个发起逼抢的人。”

“如果你看看索斯盖特的战术体系，一切都是从最前面开始的。你不会从凯恩那里得到很多表现，他一个人牵制了对手两个中卫。斯特林是第一个去逼抢对手的人。”

“我想这就是他让萨卡上场的原因，因为他在这方面做得非常好，而桑乔可能在这方面做得不太好。你可以说格拉利什比斯特林更有头脑，或许拉什福德也更有头脑。他在控球时更冷静，但是他没有索斯盖特想要的高压逼抢。”

“在国家队比赛中踢十号位是很困难的，因为中场通常人满为患。”

“格拉利什可能想踢10号，但我认为他最好的位置是三前锋的左边，能否占据这个位置的主力，取决于格拉利什自己。当他上场的时候，他可以说他已经做到了，但是索斯盖特的问题是，他最喜欢的是斯特林。”

“这对格拉利什来说很艰难，如果他让斯特林出现在右路，他是否同样有效？我认为格拉利什会像许多有天赋的英国球员一样度过这些年，不幸的是，球迷希望他留在球队，球员也希望他留在球队，但有时这取决于工作效率。”

“我们从来没能够围绕那些不能逼抢或无球跑动的球员来组建球队，我们有如此多的天才球员，从70年代早期开始，你可能会想出20个名字，他们只代表国家队出场过10次，因为他们在无球状态下不能胜任工作。”

“如果你看看欧洲大陆的其他球队，他们会围绕自己组建球队。他们说他们不想让球员追逐对方球员，他们想要那种活力，所以当他们拿到球的时候，他们的球员是体力充沛的。”

“他们让球员在球队里做跑腿工作，而我们从来没有这样做过。我们总是说“你跑，不断跑，努力工作”。这样做的缺点是，当你拿到球的时候，你已经累坏了，你会觉得你不可能跑过两个人然后进球。我们一直无法调整。”

一直有呼声要求格拉利什在三狮军团中扮演更重要的角色，但尽管其他国家证明天才可以成为球队头牌，但沃德尔认为英格兰的这种情况不会改变。

他说道：“如果你想让格拉利什上场，那就打4-3-3。让三个人同时上场虽然有点挤压空间，但如果格拉利什不打算回追，那么左路的球员——赖斯或菲利普斯、亨德森——他们可以弥补。他们知道自己能做到，那是他们的比赛风格，那就是把球权夺回来。”

“你不会一直这样做，但你基本上可以说，当我们处于无球阶段时，我们是少踢一人的。你想让格拉利什在一次疯狂的跑动和带球之后拥有尽可能多的体力，让他再次进入一个当我们赢回球权时可以交给他的位置。”

“这些年，足坛有普拉蒂尼、齐达内和哈吉，他们一直在各自的位置上工作，而不是什么都不做。一旦皮球从自己的区域转移过来，他们就会找到空间，因为当你把球权拿回来时，你想把球传给他们。”

“这是我们必须做的。如果我们认为格拉利什将成为我们比赛的胜负手，你就必须接受他不会在防守端做得很好，但他可以在进攻端做得很好，发挥他的优势。英格兰从来都不知道如何管理这些有创造力的球员。