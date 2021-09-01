沃德尔：如果格拉利什值1亿英镑 那孙兴慜就值1.25亿英镑

这位前热刺边锋是孙兴慜的超级粉丝，他已经和热刺签了一份新的长期合同

沃德尔表示，格拉利什今夏以1亿英镑的价格转会曼城，打破了英国球员的身价纪录，那么热刺前锋孙兴慜现在的身价至少为1.25亿英镑。

今夏曼城原计划高价求购凯恩，但最终热刺坚决留人，凯恩只能继续效力球队。

而他在俱乐部队友、韩国国脚孙兴慜还没有吸引到同样的关注，但沃德尔认为，这位29岁球员的真正价值——无论是场内还是场外——被欧洲精英俱乐部认可只是时间问题。

沃德尔告诉够力足球：“这是韩国公众对他的评价，热刺每周都有很多人来看比赛。他是韩国的英雄。”

“你看看球员们——我喜欢格拉利什，他是一名有天赋的足球运动员，但如果格拉利什值1亿英镑，孙兴慜值多少钱？他进球更多，助攻也更多。你可能会遇到与列维同样的困境，他会说‘我想在孙兴慜身上得到1.25亿英镑’，为什么不呢?

“格拉利什的交易已经为很多俱乐部树立了标杆，让他们认为‘我的球员和格拉利什一样优秀，所以如果你想来买我的人，我希望得到这个价’。球员们的转会费将再次超过1亿英镑。”

“如果格拉利什的合同中有价值6000万至7000万英镑的解约金条款，那么凯恩可能会以1亿英镑的价格离开。由于格拉利什卖出了1亿英镑，那么孙兴慜的身价就是1.25亿英镑，凯恩的身价就是1.5亿英镑。曼城花1亿英镑买下格拉利什，真是搬起石头砸自己的脚。”

孙兴慜至今共为热刺出场284次，攻入109球，他已经有3个赛季单赛季打入超过20球，另外他还在英超联赛中送出39个助攻。

沃德尔很惊讶英格兰和西班牙的大球队们竟然没有试探热刺留住孙兴慜的决心，孙兴慜在7月份与热刺签下了一份新的长期合同，他现在的合同将持续到2025年。

沃德尔说道：“孙兴慜是一名无私的球员，他工作努力，态度端正，总是面带微笑，享受比赛，他进球，创造进球，和他当对手一定是场噩梦。他一次又一次地向你跑来，他总是向前看，态度积极。他总是精力充沛。他是一流的运动员。”

“当我读到所有这些俱乐部试图签下某些球员时，孙兴慜的名字从来没有被提及。这就好像‘他是热刺的球员’。我很惊讶，在过去的18个月到两年里，你们的皇马、曼城、曼联都没有敲开大门说‘我们将为孙兴慜出价’。”

“他的水平已经在英超得到了证明——他能进球，能助攻，工作努力，能适应球队的阵型，能踢中路和边路，能踢10号。他是一名顶级前锋。”

本赛季至今，孙兴慜在各项赛事中出场4次，打进2球，目前他帮助热刺排名英超第一，他们是英超唯一一支仍保持全胜的球队。