沃尔科特：基恩是个工作狂 他在对抗中能顶住米纳

在安切洛蒂的带领下，太妃糖变得更加坚固，安切洛蒂已经释放了这名意大利前锋的一些潜力。

埃弗顿并没有在一月份补充他们的阵容，新主帅安切洛蒂想要的是释放俱乐部内部的潜力。

他的一个大项目是去年夏天从尤文图斯签下的19岁前锋莫伊塞·基恩。基恩已经是意大利国家队的一员了，在他以3500万英镑的转会来到默西塞德后，他一直在努力给球队带来直接的影响。

基恩最近的表现有上升的迹象，他在埃弗顿的第一个进球是在两周前与纽卡斯尔的比赛中打进的。

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基恩的埃弗顿队友沃尔科特知道被视为少年天才所带来的压力和要求。现年30岁的他能够对基恩的进步做出合理的评估。

“他19岁，来到一个全新的国家，全新的文化，全新的语言，全新的比赛方式。”他说：“这很难，你知道的！”

“感觉我们给了那些没有寻求压力的球员很大的压力。他们只是想享受他们的足球，但适应一个新环境总是需要时间的，尤其是当你转会到另一个国家的时候。”

“他在意大利表现得很好，现在他很好地适应了英格兰的生活和足球。”

“他是一个工作狂。他拿球的时候能做一些疯狂的事情，他可能是我见过的最强壮的家伙。我的意思是，耶里（米纳）是一个大块头，但莫伊塞在对抗中可以顶得住！”

“当他打进第一个球时，我很高兴，因为你可以看到他脸上的表情。他工作很努力，一开始是为了提升地位，后来就一直如此。我自己也经历过，我知道那种感觉。我知道他很饥渴。”