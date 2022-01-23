沃克：我认为英超比欧冠更困难 希望退役前能赢得欧冠冠军

曼城右后卫凯尔-沃克认为，赢得英超冠军的难度比赢得欧冠冠军更大。

31岁沃克在2017年加盟曼城，自那以后他已经赢得3座英超冠军，但从未赢得欧冠冠军。

他希望在自己生涯结束前能够捧起欧冠奖杯，这位英格兰国脚说道：“欧冠冠军正是这支俱乐部所需要的，我来到这里四年了，每个赛季我们都在说要赢得欧冠冠军，这支俱乐部需要与曼联和利物浦竞争，我们需要赢得欧冠冠军。”

“去年我们很接近，但那一天表现更好的一方取得了胜利。我真实的想法是英超与欧冠不同，踢38场比赛夺冠更困难。”

“欧冠一路走到决赛只要13场比赛，在我看来，我想要英超冠军。欧冠是你梦想的东西，希望我可以在今年梦想成真。”

被问到自己打算再踢多少年时，沃克表示：“我希望能再踢许多年，我的合同要到2024年才到期，届时我将年满34岁，我依然感觉很健康，很敏锐。”

“我想要欧冠冠军，我不希望自己生涯结束时没有欧冠冠军。就凭我们过去几年取得的成就，这支俱乐部配得上欧冠冠军，希望接下来我们能赢得更多的英超冠军和其他荣誉。”

“个人来说，我只希望尽可能久的踢球，我之前说过，直到我的双腿叫我停下，我才会停下。”