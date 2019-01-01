沃克：没能入选曼城首发阵容是一个现实检验

瓜迪奥拉在对阵狼队的比赛中把英格兰右后卫放回了自己的位置，而后卫也渴望继续努力。

沃克说没有入选曼城的首发阵容是一种来自现实的检验。

这位英格兰右后卫在英超联赛中连续三场替补出场，包括1月3日对阵利物浦的比赛。

但是周一瓜迪奥拉让沃克回到了在伊蒂哈德球场3:0战胜狼队的比赛中。狼队的球员搏利在球队0:1落后时铲倒贝尔纳多·席尔瓦被出示红牌罚出场外。

沃克为曼城自去年11月以来首次在英超联赛中保持零失球的比赛做出了贡献，热苏斯的梅开二度和科迪的乌龙球帮助曼城在各项比赛中取得了五连胜。

这名后卫认为他已经从连续坐在替补席的过去中吸取了教训。

他告诉《天空体育》：“被排除在首发阵容之外是令人失望的，但坐在替补席上是对现实的检验。”

“你可能会在板凳上学到更多。我受了很大的打击，不得不继续努力表现。”

“我不认为有什么变化，但我们现在遇到了一些阻碍。”

“我们仍然在所有的四项竞赛中，但是我们缩小与利物浦的分差，赢得尽可能多的比赛。”

热苏斯在上半场梅开二度，这使他在曼城过去的三场比赛的进球总数达到了七个。

从替补阿圭罗开始的这名前锋正享受着他的状态的不断增益。

热苏斯对《天空体育》说“”“我知道塞尔吉奥是一个了不起的球员，他给了我很多帮助，所以当塞尔吉奥在场上并帮助球队得分时，我也想这么做。”

“我踢得更好，进球对我来说很重要，因为我是一名前锋，我需要进球。”

热苏斯在试图再次进球时与门柱发生了令人惊讶的碰撞，但巴西前锋向曼城球迷保证他并没有伤得很严重。

“我很好。”他补充道，“头的一侧有点疼。头部的伤本可能会很危险，但我现在很好。”