沃克：分差巨大 但曼城必须继续为联赛冠军而战

英超卫冕冠军本赛季一直在保持稳定方面显得很挣扎，但这位边后卫确信他们可以在冠军争夺战中卷土重来。

凯尔·沃克坚持曼城不会放弃他们的英超冠军争夺，尽管他们和领头羊利物浦之间的差距越来越大。

上周六，曼城在主场以1-2不敌同城对手曼联，这意味着他们在过去五场英超联赛中只赢了两场。

卫冕冠军现在落后领头羊利物浦14分，后者在周六以3-0击败伯恩茅斯，保住了英超联赛的不败开局，并将目前的连胜场次延长到7场。

虽然瓜迪奥拉的球队可能已经远远落后于曼联队内的速度，并在自己的地盘上被暴露无疑，但右后卫沃克坚持他的球队必须继续战斗，回到联赛冠军的竞争中。

沃克在曼彻斯特德比赛后对天空体育说：“我们知道他们在快速区域有快速的球员——安东尼·马夏尔、马库斯·拉什福德和丹尼尔·詹姆斯。”

“他们的反击非常好。我们知道这一点，但我们没有把它处理好。”

“这是一个巨大的差距，我们知道，但我们需要一直战斗到最后。只有结束了才算结束。作为一个团队，我们将继续努力。”

曼城中场罗德里对球队的表现很满意，他鼓励队友们继续努力，只要他们还有机会赢得三连冠。

“这是一个很大的差距，但我的心态一直是永不放弃，永不。我们将比赛，我们将战斗到最后。”

他们的积极性得到了瓜迪奥拉的回应，他说无论积分差距有多大，他们都不能放弃。

“现在还不是考虑这个的时候，”教练说。“我们考虑的是下一场比赛，但这是不现实的，为了追赶，无论我们是6分、7分、14分还是25分，我们都必须继续。我们是一支很棒的球队，我们踢得很好。”

曼城的下一场比赛是周三在冠军联赛中对阵萨格勒布迪纳摩，然后他们将在下周日对阵阿森纳。