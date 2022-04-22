汤姆-罗特：打破德甲最年轻进球者纪录的多特蒙德小将

"不那么糟糕"。

这是汤姆-罗特对自己的进球的评价。

罗特在4月16日完成多特蒙德首秀，代表球队出战沃尔夫斯堡并打入一球，这个进球使他成为德甲联赛历史上最年轻的进球者，当时他的具体年龄只有17岁零169天。

"汤姆做得很好，"多特蒙德主帅罗泽在赛后说道。"当然，这个进球给了他更多的自信心，甚至更多的安全感。”

"对于他的年龄和当时的环境来说，他踢得非常冷静。"

尽管罗特的意外入选部分是由于格雷罗和阿扎尔的受伤。罗泽选择他顶替舒尔茨首发，这突出了他在队内有多被看重。

多特蒙德U19岁主帅迈克-图尔伯格告诉够力足球："汤姆的野心非常大。他和我们一起做最多的训练，完成最多的冲刺，吃最健康的食物，拥有最好的耐力，他是一个彻头彻尾的顶级职业球员。”

罗特在2021年夏天从圣保利加盟多特蒙德后，在图尔伯格手下大放异彩，为最近夺冠的多特蒙德U19梯队在各项赛事贡献3球11助。

"他是一个出色的孩子，但他仍然应该是一名U17球员，并去上学，"图尔伯格说道。"这就是为什么你必须谨慎对待他，不要让事情发展得太快。"

在罗特的成年队首秀之后，要让事情发展不那么快可能会很困难，他现在可能会自季前赛以来第一次长时间地与一线队一起训练。

并不是说他不合适，特别是从身体的角度来看，他192厘米的身材使他成为多特蒙德队中较高的球员之一。

他的身体素质与出色的耐力和速度相匹配，而他的比赛智慧和控球质量使他成为理想的现代后卫，即使在他这个位置上的球员通常要矮很多。

"他制空能力强，传中能力很出色，"图尔伯格详细介绍道，而罗特从左到右的对角线传球在那些经常观察他的球迷眼中并没有被忽视，他在有球和无球时都表现得很冷静。

他也是个多面手，有时被安排在三中卫的左手边，而在四后卫体系中作为左边后卫最适合他，而作为边后卫时，他也能得到更多的前插机会。

最近几个月，多特蒙德一线队教练组一直在考虑将他提拔进一线队，但他们不愿意通过不断地在各队之间调动球员，因为这样会干扰他的成长。

同时，在国家队层面上，罗特也已经取得突破，在3月份的时候完成了德国U19国家队首秀。

这只是这位17岁少年的最新经历，在他在多特蒙德的第一个赛季中，他第一次离开了他的家人，自己住在俱乐部位于布拉克尔训练场的寄宿学校的一个宿舍里。

不过，罗特已经证明自己有应对这种变化的心态，即使他的比赛还有待改进。

"他还有很多东西要学，"图尔伯格说道，他认为罗特的防守站位和铲抢能力需要进一步加强，同时他还必须学习如何在队友失位时正确地掩护他们。

不过，在多特蒙德，他们坚信罗特能够克服所有这些挑战，成为一线队的明星。

"他是那种有能力登上顶峰的球员，"图尔伯格总结道。